¿Es real la foto de Nicolás Maduro capturado por la DEA de Estados Unidos? Lo que se sabe sobre la imagen viral
Aunque la imagen del presunto arresto de Nicolás Maduro por la DEA se ha difundido ampliamente, no existe evidencia que confirme su autenticidad.
Una supuesta fotografía del arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por agentes estadounidenses, difundida en redes sociales con el rótulo 'foto de Maduro capturado', se ha propagado de forma masiva en plataformas digitales y redes sociales. La imagen ha alimentado rumores sobre una presunta operación militar de Estados Unidos en Venezuela y ha generado dudas sobre su autenticidad y su verdadero origen.
No hay evidencia de que la imagen de Maduro detenido sea auténtica.
¿Es real la foto de Maduro capturado por la DEA de Estados Unidos?
La imagen que circula en redes sociales muestra a un hombre con rasgos similares a Nicolás Maduro siendo escoltado por dos militares, aparentemente después de descender de un avión militar. En diversas publicaciones se afirma que se trataría de una operación liderada por la DEA (Drug Enforcement Administration) y que el mandatario venezolano habría sido detenido y trasladado fuera del país junto con su esposa.
Sin embargo, según EFE Verifica, no existe ninguna confirmación oficial que respalde esta versión. La fotografía no ha sido publicada por agencias gubernamentales de Estados Unidos, ni por el Departamento de Defensa, ni por la DEA, ni por el presidente Donald Trump en Truth Social u otras plataformas oficiales.
La imagen comenzó a circular después de ser mostrada en una transmisión en vivo de un canal de YouTube argentino. Durante el programa, el presentador aseguró que la fotografía había sido enviada desde Washington; sin embargo, un análisis posterior reveló que la imagen fue tomada directamente de la red social X.
Evidencias que apuntan a una imagen falsa generada con inteligencia artificial
Un rastreo digital realizado por EFE Verifica determinó que la primera publicación identificable de la imagen pertenece a un usuario de X que se describe como "entusiasta del videoarte" y que comparte habitualmente contenidos creados con inteligencia artificial. En ningún momento el autor indicó que se tratara de una fotografía real ni citó una fuente oficial.
Además, hay inconsistencias visuales que refuerzan la hipótesis de que se trata de una imagen falsa. Uno de los militares que aparece sujetando al supuesto Maduro lleva un chaleco con las siglas 'DEA'.
No obstante, de acuerdo con EFE Verifica, las operaciones de captura de alto perfil fuera del territorio estadounidense suelen ser ejecutadas por unidades de fuerzas especiales, como la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos, y no por agentes de la DEA en campo abierto, como sugieren algunas publicaciones.
Hasta el momento, aunque Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado, según EFE Verifica la imagen debe considerarse falsa y forma parte de una desinformación viral que se expandió rápidamente en redes sociales, especialmente en contenidos dirigidos al público de Estados Unidos.
