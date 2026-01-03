0

Donald Trump anunció captura de Nicolás Maduro tras bombardeo en Venezuela: lo último que se sabe

 En horas de la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su cuenta de 'X' la captura del mandamás de Venezuela, Nicolás Maduro.

Diego Medina
Donald Trump anunció que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Donald Trump anunció que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: AFP
Hoy, sábado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció mediante su cuenta de 'X' que se dio la captura del mandamás del país de Venezuela, Nicolás Maduro. En medio de los bombardeos en territorio de la nación sudamericana, se llevó a cabo este operativo que ha desatado pronunciamiento a nivel global.

Donald Trump anuncia captura de Nicolás Maduro

Sobre horas de la madrugada de este sábado 3 de diciembre, la cuenta de Donald Trump en Truth Social anunció oficialmente la captura de Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. De momento, no hay imágenes del presidente de Venezuela a manos de los militares de Estados Unidos, pero el mandamás del país norteamericano indicó que habrá una conferencia de prensa en las próximas horas.

Donald Trump, Nicolás Maduro

Donald Trump captura a Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago", se lee en el tweet de Donald Trump.

Alrededor de las 02:00 horas en Venezuela, se confirmó una serie de bombardeos en diversos sectores de Caracas, así como las bases militares como La Carlota y Fuerte Tiuna. Mediante redes sociales, ciudadanos reportan estos incidentes que generaron mucha preocupación a nivel mundial. Por si fuera poco, se presenció aviones sobrevolando la zona.

Donald Trump, Nicolás Maduro

Donald Trump anunció que se capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: X.

Conferencia de prensa de Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro

En medio de lo que fue la captura de Nicolás Maduro por órdenes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos anunció una conferencia de prensa a partir de las 11:00 horas locales para informar cada uno de los detalles de la captura del mandamás de la República Bolivariana de Venezuela.

¿Qué pasó en Venezuela?

Cerca a la 01:00 de la madrugada de hoy, sábado 3 de diciembre, se registraron las primeras explosiones en la Ciudad de Caracas. Presencia de aviones militares y explosiones en diversos sectores. Algunos de los territorios afectados fueron Miranda, Aragua y La Guaira.

Sobre las 03:00 horas, Donald Trump da la noticia de último minuto al anunciar la captura de Nicolás Maduro, quien estuvo al cargo de Venezuela por 13 años, luego de los bombardeos que afectaron territorios de Venezuela y bases militares. Adicional a ello, anunció que a las 11:00 horas brindará una conferencia para dar más detalles de la operación.

¿Por qué capturaron a Nicolás Maduro?

Recientemente, la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, dio detalles de por qué se capturó a Nicolás Maduro por medio de las fuerzas militares del país norteamericano. A través de su cuenta de 'X', dicha autoridad da detalles de todos los cargos que se le acaso al mandatario que tomó el liderazgo del país sudamericano.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración de narcoterrorista, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos. Pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", informó la Fiscal.

Donald Trump

Pamela Bondi acuso a Nicolás Maduro de conspiración de narcoterrorista.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

