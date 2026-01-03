Alerta tras captura de Maduro: quién es Cilia Flores y por qué ha sido arrestada junto a él.

IMPORTANTE. Cilia Flores, apodada como "Cilita" por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ocupado el rol de primera dama en dicho país durante más de diez años. En el lenguaje oficial del chavismo, fue denominada como "primera combatiente". Siendo una de las mujeres más influyentes, no pudo evitar ser capturada tras el ataque de Estados Unidos a su nación. ¿Qué acusaciones recibirá?

Alerta tras captura de Maduro: Cilia Flores ha sido arrestada junto a él HOY, 3 de enero

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera de Venezuela tras un ataque nocturno de gran magnitud en la capital el pasado sábado. Diversos medios internacionales difundieron información al respecto.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, comunicó a través de 'X', que ambos han sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Maduro enfrenta múltiples cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, así como posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Asimismo, Bondi precisó que, dentro de poco, se conocerá la situación de ambos. "Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

¿Qué más se sabe sobre Cilia Flores?

Cilia Flores, es originaria de Tinaquillo, del estado Cojedes, Venezuela. Nació en 1956 y creció en las barriadas del oeste de Caracas. Su trayectoria política se entrelaza con la de Maduro, a quien conoció en los inicios del chavismo. Abogada especializada en derecho laboral y penal, Flores brindó asistencia legal a Hugo Chávez y a otros militares que intentaron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez en 1992.

Cilia Flores, primera dama de Venezuela, generó polémica en 2015 cuando dos de sus sobrinos fueron arrestados en Haití por agentes de la DEA, acusados de narcotráfico. Aunque Flores describió el incidente como un secuestro, ambos fueron condenados en Nueva York a 18 años de prisión por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos. En 2022, fueron liberados.

Flores ha enfrentado sanciones internacionales, siendo incluida en 2018 en una lista de funcionarios sancionados por Canadá, justo después de que la OEA denunciara violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. también impuso sanciones, argumentando que Maduro se sostiene en su círculo cercano para mantener el poder.