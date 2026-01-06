ALERTA diplomática: aliados de Estados Unidos cuestionan el operativo en Caracas y estalla la tensión en la ONU

La ofensiva ejecutada por Estados Unidos en Caracas abrió un frente diplomático inesperado. En una convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad, varios países aliados expresaron reparos formales al procedimiento que terminó con la detención del poder político venezolano y su traslado a territorio estadounidense.

Durante el debate, el secretario general António Guterres advirtió que la operación podría contradecir principios centrales de la Carta de la ONU, al tratarse de una acción militar extraterritorial realizada sin aval multilateral.

Aliados de EE. UU. advierten sobre un precedente peligroso en derecho internacional.

Objeciones de aliados y reclamos de potencias rivales

La sesión dejó al descubierto un inusual quiebre entre Washington y socios históricos. Representantes europeos, entre ellos Francia, cuestionaron el uso de la fuerza y alertaron sobre el impacto del precedente que deja la captura de un líder extranjero mediante un operativo nocturno. Al mismo tiempo, delegaciones de Rusia y China elevaron el tono y exigieron la liberación inmediata del dirigente venezolano, al considerar que se vulneró el derecho internacional y la soberanía de un Estado miembro.

Mientras se desarrollaba la discusión en Nueva York, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal en Manhattan. Ambos rechazaron las acusaciones vinculadas al narcotráfico y sostuvieron que su detención fue un “secuestro”. Ante el juez, Maduro reiteró que sigue siendo el presidente de su país y negó cualquier vínculo con redes criminales. Flores, visiblemente lesionada, también se declaró inocente de todos los cargos.

Defensa de Washington y malestar internacional

El gobierno de Donald Trump defendió la operación ante la ONU. El embajador estadounidense, Mike Waltz, aseguró que no se trató de un acto de guerra, sino de una acción de cumplimiento de la ley contra un “prófugo del narcotráfico”.

Sin embargo, incluso aliados cercanos cuestionaron esa postura y advirtieron que la detención socava las bases del orden internacional, al desdibujar la frontera entre operaciones judiciales y acciones militares.

Repercusiones políticas y estratégicas

En Caracas, la respuesta fue inmediata. Sectores del oficialismo denunciaron una agresión ilegítima y reafirmaron su respaldo a la dirigencia interina. En paralelo, en Washington, altos funcionarios entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio informaron a legisladores sobre el alcance de la operación.

La crisis también reavivó el debate sobre el petróleo venezolano y las sanciones energéticas, en un contexto donde varios buques intentaron eludir bloqueos recientes. El episodio, lejos de cerrarse, promete prolongar la tensión diplomática durante los próximos meses.