Era titular en Universitario y ahora es suplente en gigante de Sudamérica: "No es fácil"

Universitario está pensando en conquistar la Liga 1 y proclamarse como campeones una vez más; sin embargo, el equipo de Javier Rabanal no ha podido concretar partidos importantes. En medio de ello, se supo que uno de sus exjugadores que estuvo hasta la temporada pasada no consiguió consolidarse en su nuevo equipo y ahora está en la banca de suplentes.

Lamentablemente, el presente de uno de los futbolistas que era titular en la plantilla de Universitario no puede disfrutar de tener minutos en el campo de juego. A pesar de que inició el año disputando una final, lo cierto es que los últimos partidos se los ha pasado como suplente.

Exjugador de Universitario es suplente en su nuevo equipo

El puesto de arquero es uno de los más disputados y esto lo sabe a la perfección Sebastián Britos, quien no renovó su contrato con Universitario a pesar de disputar todos los partidos de la temporada. El uruguayo inició el año ganando la Copa Uruguaya para Peñarol, pero tras el regreso de Washington Aguerre tras una lesión, el ex Universitario volvió a ser suplente.

Recordemos que en su llegada a Peñarol, Britos señaló ser consciente de la gran disputa que le esperaba en el arco, pero de todas maneras asumiría el reto.

Sebastián Britos es suplente en Peñarol.

La última vez que Sebastián Britos disputó un partido con la camiseta de Peñarol fue en el partido ante Central Español el 15 de febrero como parte de la segunda fecha de la Liga Uruguaya. Después de ello, Aguerre volvió a la titularidad.