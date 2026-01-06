ALERTA mundial: Donald Trump filtra la LISTA NEGRA de países en la mira y enciende el temor a nuevos ataques

La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, provocó un fuerte impacto dentro y fuera del país. El operativo no solo alteró el equilibrio político regional, sino que encendió el temor entre la población ante un posible recrudecimiento militar.

Desde Washington, Trump lanzó un mensaje contundente dirigido tanto a los sectores que aún conservan poder en Venezuela como a la dirigencia que intenta reorganizarse. El republicano advirtió que nuevas acciones están sobre la mesa si no se cumplen las exigencias impuestas por su administración.

Advertencias, recursos estratégicos y presión regional

El mandatario estadounidense fue más allá del plano militar y dejó entrever un fuerte interés por los recursos naturales venezolanos, especialmente el petróleo. Según su visión, el control total de esos activos es clave para los intereses de seguridad y energía de Estados Unidos, y su acceso no sería negociable.

Las advertencias de Trump reavivan el temor a una escalada militar en la región.

Además, Trump amplió el alcance de sus advertencias y señaló que otros países de América Latina también están bajo observación. Sus declaraciones reavivaron la tensión diplomática y generaron inquietud en gobiernos que hasta ahora no estaban directamente involucrados en el conflicto venezolano.

Países que entran en el radar de Trump

En sus últimas intervenciones públicas, Trump volvió a mencionar a Cuba como un viejo adversario regional, al asegurar que la isla perderá sustento económico tras el colapso del apoyo venezolano. Según él, el debilitamiento financiero del régimen cubano sería inevitable y no requeriría una intervención directa.

También apuntó contra Colombia, gobernada por Gustavo Petro, a quien acusó de permitir actividades vinculadas al narcotráfico. Trump insinuó que una acción directa en ese país no sería descartada. México fue otro de los señalados, al que responsabilizó por el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y al que exigió un control más firme frente a los cárteles.

Groenlandia y la seguridad nacional de EE. UU.

Aunque evitó profundizar en el tema, Trump volvió a deslizar que Groenlandia es un punto estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sus declaraciones generaron fricción con Dinamarca, cuyo liderazgo, encabezado por Mette Frederiksen, reclamó públicamente el fin de las amenazas.

Si bien el expresidente intentó restar urgencia al asunto, reiteró que el territorio ártico es clave desde el punto de vista militar y geopolítico, dejando abierta la puerta a futuras tensiones en una región que ya preocupa a las potencias mundiales.