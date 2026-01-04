Marco Rubio advierte que EE. UU. "evaluará" a Delcy Rodríguez y descarta a María Corina Machado como líder de la transición

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se convirtió en la principal voz de Washington tras la captura de Nicolás Maduro, una operación que según afirmó tuvo un único objetivo y no implica que EE. UU. esté en guerra con Venezuela. En entrevistas televisivas, el funcionario defendió la intervención, negó una ocupación militar y dejó claro que la atención ahora se centra en el futuro político del país sudamericano.

Rubio sostuvo que la presencia militar estadounidense en Caracas fue limitada y puntual, restringida a las horas necesarias para ejecutar la detención. Aseguró que actualmente no hay tropas desplegadas en territorio venezolano y que la prioridad de su gobierno es acompañar una transición que, a su juicio, beneficie a ambas naciones.

Washington observará de cerca a la nueva cúpula de poder en Venezuela.

EE. UU. niega guerra y justifica la operación

Durante sus declaraciones, Rubio explicó que la incursión fue planificada para evitar bajas y daños colaterales, calificándola como una misión de alta complejidad ejecutada en tiempo récord. Señaló que la detención de Maduro y su esposa fue el único objetivo y calificó de “irreal” la expectativa de operaciones simultáneas en múltiples puntos del país.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Washington no busca escalar el conflicto y que, tras la operación, el foco estratégico se amplía hacia otros actores regionales que considera influyentes en la crisis venezolana.

Delcy Rodríguez bajo evaluación y giro en el liderazgo opositor

Rubio confirmó que Estados Unidos analizará el comportamiento de Delcy Rodríguez tras asumir el poder por orden del máximo tribunal venezolano. Según dijo, la postura de Washington se definirá a partir de hechos concretos y no de discursos públicos.

En paralelo, descartó a María Corina Machado como figura central de la transición, argumentando que no fue quien concentró el respaldo electoral. En su lugar, recordó que el apoyo ciudadano se volcó hacia Edmundo González, marcando así un cambio en el discurso estadounidense sobre el liderazgo opositor.