Trump revela quién gobernará Venezuela tras captura de Maduro y lanza advertencia contra Petro: "Que se cuide"

Nicolás Maduro fue arrestado por Estados Unidos en una operación sin parangón sin realizar invasión alguna. El dictador chavista será juzgado por narcoterrorismo, pero la pregunta que muchos se hacen es quién asumirá la presidencia de Venezuela, para lo que Donald Trump, sin dar nombres específicos, dio una respuesta.

¿Quién liderará la transición en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro?

En conferencia de prensa, Trump aseguró que los líderes políticos y militares venezolanos que no se alineen a la transición vivirán el mismo destino que Maduro: "Estamos listos para volver, le daremos dinero a las personas, reembolsaremos a quienes fueron dañados. En cuanto al petróleo, nosotros desarrollamos la industria (en Venezuela) y nos la quitaron como si fuera nada. Otros presidentes no hicieron nada, pero ahora sí, tarde, pero se hizo".

Cuando fue preguntado sobre su afirmación de que Estados Unidos se quedará en Venezuela, este respondió: "Durante un periodo, las personas que están acá al lado mío. Hoy somos uno de los países a los que mejor les va en el mundo, para eso hizo falta liderazgo. Venezuela tiene malas personas liderando", dijo.

Pero, acotó: "Pero, hay personas fantásticas en el ejército. Armaremos un grupo hasta que el país esté encarrillado y que se reembolse a las personas de nuestros país que fueron echadas", aseguró.

¿Y María Corina Machado? Por el momento, no

Cuando le preguntaron si habían conversado con María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, Trump acotó: "Marco (Rubio) está conversando con ella. Está dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer que Venezuela sea grande nuevamente".

Sin embargo, cuando se le interrogó sobre el paradero de Machado y negar que lo conocen, Trump hizo una declaración polémica: "Creo que sería muy difícil para ella ser la líder (de Venezuela), no tiene el apoyo o el respeto en el país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto para ser la líder".

Trump advierte a Petro en Colombia: "Que cuide su trasero"

Asimismo, los hombres de prensa le recordaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que no tiene miedo de repercusiones similares contra su gobierno, ante lo cual el magnate republicano dijo: "Tienen fábricas donde hay cocaína, ellos hacen cocaína que se envía a Estados Unidos. Por lo que sí tiene que cuidarse el trasero".

Marco Rubio conversó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro

También reveló que ya hubo contacto con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro: "Tienen una vicepresidenta designada por Maduro, ahora es presidente. Hace poco asumió el cargo, conversó con Marco y le dijo que puede hacer lo que se necesite".

"No hay opción, lo tenemos que hacer bien, no sacar a Maduro e irnos como hacen todos, si nos vamos no hay alternativa. Operarlas petroleras adecuadamente, generar miles de millones de dólares y los mayores beneficiados serán las personas de Venezuela, no me canso de decirlo".