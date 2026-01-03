Trump asegura que políticos y militares venezolanos serán capturados como Nicolás Maduro

Nicolás Maduro ha caído en una operación quirúrgica realizada por los Estados Unidos y hoy se encuentra en un buque directo hacia Nueva York donde él y su esposa serán juzgados por sus crímenes, entre ellos, narcoterrorismo. Ante esto, el presidente Donald Trump fue claro en advertir a políticas y militares venezolanos que podrían seguir el mismo destino del dictador.

Donald Trump amenaza a líderes políticos y militares tras captura de Nicolás Maduro

En conferencia de prensa, el magnate aseguró que están en capacidad de realizar un segundo ataque contra el régimen chavista, pero también confirmó que se quedarán en Venezuela para garantizar una transición segura hacia la paz y la democracia.

Sin embargo, en medio de ello, fue claro al señalar que estas acciones tienen como principal objetivo hacer que los Estados Unidos sean más seguros: "Aseguraremos nuestras fronteras, vamos a parar a los terroristas, aplastaremos a los cárteles, defenderemos a nuestros ciudadanos contra cualquier amenaza externa o interna".

Asimismo, consideró que mandatarios previos a él hicieron poco y nada por la seguridad de los EE. UU.: "Otros presidentes no tuvieron la valentía para defender Estados Unidos, pero yo nunca permitiré que otros operen eminentemente contra nuestro país. Esta operación debe servir de amenaza para cualquiera que intente amenazar nuestra soberanía y vidas estadounidenses".

Pero, no contento con ello lanzó una advertencia para los remanentes del chavismo aún en el poder si es que deciden resistirse a la transición liderada por Estados Unidos en Venezuela: "Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deben entender, y van a entender, que lo que le paso a Maduro les puede pasar a ellos si es que no actúan con justicia con su propia gente".

"El dictador terrorista Maduro ya no está y el pueblo de Venezuela vuelve a ser libre. Estados Unidos vuelve a ser una nación segura, más orgullosa porque no permitimos que esta persona terrible siguiera haciendo cosas terribles", sentenció.