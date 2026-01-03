¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela y número 1 en la sucesión tras captura de Nicolás Maduro

Luego que se hicieran virales las imágenes del bombardeo de las fuerzas de los Estados Unidos a Venezuela y que Donald Trump anunciará la captura de Nicolás Maduro y su esposa, muchos se preguntan quién sucederá al dictador chavista y, si seguimos lo que dice la Constitución venezolana, entonces la primera en el puesto para asumir la conducción del país es Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta.

¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela

Calificada por Maduro como una "tigresa" por defensa del chavismo, sería la primera opción para presidir Venezuela tras la operación quirúrgica que Estados Unidos llevó a cabo para arrestar sacar del país a Maduro y su esposa, a esperas de ser juzgado por los crímenes que su régimen viene cometiendo desde hace años.

Ahora bien, Delcy Rodríguez, potencial presidenta de Venezuela, es una mujer de 56 años nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, cuya familia tiene profundas raíces en la extrema izquierda venezolana, ya que es hija del guerrillero Jorge Antonio Rodríguez, fundador del Partido Revolucionario Liga Socialista en la década de 1970.

Egresó como abogada de la Universidad Central de Venezuela y tuvo un ascenso meteórico en la última década en la burocracia chavista que la acercó mucho al poder. De hecho, entre 2013 y 2014 fue ministra de Comunicación e Información.

Entre 2014 y 2017 cumplió funciones como ministra de Relaciones Exteriores, también fue jefa de la Asamblea progubernamental, la misma que amplió los poderes de Nicolás Maduro en 2017 y en 2018 nombrada como vicepresidenta: "Una mujer joven, valiente, curtida e hija de un mártir, revolucionaria y probada en mil batallas", escribió Maduro en su momento en X

Rodríguez, dentro de la estructura chavista, se ha desempeñado como ministra de Hacienda y de Hidrocarburos en 2024, por lo que ha sido clave en el manejo de la economía, pero también fue un actor principal en el debilitamiento del sector privado del país. Su encargo fue gestionar las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Un dato no menor es que, pese a su supuesto perfil revolucionario, fue captada en más de una vez mostrando su pasión por la moda, sobre todo, su incongruente predilección por la ropa de diseñador que no hace eco con su discurso "anti imperialista".

¿Cómo queda la cúpula venezolana tras la captura de Nicolás Maduro?

La Constitución venezolana detalla la línea de sucesión, ya que ante la falta absoluta del presidente, le toca a Delcy Rodríguez en calidad de vicepresidente como la persona para asumir la presidencia de Venezuela, la misma que horas después del ataque de EE. UU. exigió pruebas de vida el dictador: "Exigimos prueba de vida inmediatas".

Rodríguez es hermana de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, haciendo de este dúo el que controla las entidades más cruciales del Estado. Fue este personaje quien juró a Maduro como presidente para un tercer mandato el pasado 10 de enero.

Diosdado Cabello, ministro del Interior.

Pero ¿Y si Delcy Rodríguez no asume la presidencia, quién lo haría? La Constitución manda que el presidente de la Asamblea Nacional de haga cargo, hermano de esta, pero hay que tener en cuenta que los hermanos han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, carecerían de reconocimiento internacional.

Sin embargo, no debemos dejar de lado a dos nombres que, en buena medida, son los sostenes del chavismo actual: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

Cabello es ministro del Interior, el número dos del régimen, participó en el golpe fallido de Hugo Chávez en 1992. Ha pasado por todos los cargos importantes del país, pero en la actualidad tiene control total sobre entidades claves como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la policía nacional, el sistema penitenciario, así como las unidades especiales de acción, en otras palabras, maneja toda la represión estatal. Pero, sobre su cabeza pesa una recompensa de 25 millones de dólares por ser uno de los líderes del Cártel de los Soles.

Por otro lado, Padrino es ministro de Defensa desde 2014, así como comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene 62 años y se ha caracterizado por su lealtad al régimen de Maduro. Sobre su cabeza pesa una recompensa de 15 millones de dólares ¿De qué se le acusa? de cobrar tarifas de protección a organizaciones de narcotráfico por permitir el paso de avionetas cargadas con cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica.