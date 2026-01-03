Presidente de Chile condena bombardeo y captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU.: "Preocupación"

El mundo no ha sido ajeno al bombardeo y posterior arresto de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas de Estados Unidos quienes, de acuerdo a lo comunicado por el presidente Donald Trump fue sacado del país, el mundo ha reaccionado, entre ellos muchos mandatarios de la región como el chileno Gabriel Boric, quien se mostró preocupado por ataque el cual condenó en un publicación hecha en redes sociales.

Por medio de su cuenta de X, el presidente que en su momento puso en tela de juicio los resultados de los comicios en Venezuela donde Maduro fue reelegido en el poder, escribió: "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra profunda preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país".

Luego que el presidente Donald Trump, por medio de su cuenta oficial en Truth Social asegurara que tanto Nicolás Maduro como su esposa fueron arrestados y sacados fuera de Venezuela para ser juzgador por la justicia, Boric añadió lo siguiente: "Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados".

Gabriel Boric, presidente de Chile, se pronuncia tras bombardeo de Venezuela.

Sobre las líneas finales de su mensaje, Boric sentenció: "La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera".

Estados Unidos bombardea Venezuela el 3 de enero de 2026

A recordar que la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos no se debe al carácter autoritario de su gobierno, sino al hecho de ser sindicado por los EE. UU. como cabeza del Cártel de los Soles, organización criminal dedicada al narcotráfico que suministra drogas hacia el país del tío Sam.

La caída de Nicolás Maduro, sin duda alguna, es un duro golpe para el chavismo venezolano, pero aún queda pendiente la sucesión del poder, así como las principales cabezas del régimen como Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Diosdado Cabello, ministro del Interior o la vicepresidenta Delcy Rodríguez.