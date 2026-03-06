Universitario vs UTC: precios de las entradas confirmados para el partido en el Monumental

Universitario se reencontrará con su gente luego del último partido ante FC Cajamarca donde ganaron con la mínima. Los 'cremas' se enfrentarán a UTC, otro de los equipos que está en las primeras posiciones del Torneo Apertura y que necesita seguir sumando puntos para no alejarse de sus objetivos. Se revelaron los precios para asistir al Monumental de Ate.

Precios de entradas para el Universitario vs UTC

El próximo partido de local de Universitario de Deportes será ante UTC en el Monumental. A falta de varias semanas del cotejo, se puso a la venta las entradas para el sábado 14 desde las 8:30 p.m. El estadio de los cremas tiene la capacidad de albergar a más de 80 mil espectadores.

Los precios empiezan desde los S/25 hasta los S/90. Cabe destacar que la venta de las entradas está disponibles para los socios y adherentes. Desde el viernes 6 de marzo a partir de las 7:00 p.m. estarán habilitadas para el público general.

Norte: S/25

Sur familiar: S/25

Oriente: S/65

Occidente (lateral): S/75

Occidente (central): S/90

Experiencia crema: S/425

Butacas negras apuesta total: S/325

En cinco partidos jugados, Universitario (11) se posiciona como segundo de la tabla solamente superado por Alianza Lima (13). El encuentro ante Los Chankas podría definir los primeros lugares ya que el cuadro de Andahuaylas suma 10 unidades y está cuarto, por lo que una victoria de cualquiera de estos elencos podría empezar a marcar la diferencia.

Historial de partidos entre Universitario vs UTC