Nicolás Pasquini, ex Cristal, remece el mercado y firmó por campeón argentino: "Refuerzo"

Sporting Cristal decidió no continuar con la renovación de Nicolás Pasquini para la temporada 2026 de la Liga 1. Tras ello, el jugador argentino se encontraba sin club y ahora sorprendió al fichar por Sarmiento de Junín, volviendo a su país natal con el objetivo claro de ayudar a su nuevo equipo a mejorar su posición en la Liga Profesional de Argentina.

Nicolás Pasquini, exfutbolista de Sporting Cristal, firmó por campeón argentino

Sarmiento de Junín anunció a Pasquini como su flamante incorporación para disputar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, proveniente de Cristal.

Con el cierre del mercado de pases en Argentina hasta el 10 de marzo, el cuadro campeón argentino decidió fichar al defensor que en su momento fue figura del cuadro cervecero, por un contrato de una temporada.

"Nicolás Pasquini es el nuevo refuerzo de Sarmiento. El lateral izquierdo, que tuvo su última experiencia en Sporting Cristal, firmó contrato por un año con el equipo verde", publicó la cuenta oficial del club.

Cabe mencionar que Nicolás Pasquini demostró su fútbol en Sporting Cristal de Perú, Talleres de Córdoba, Lanús, Estudiantes de La Plata y Atlanta de Argentina.

¿Cómo le fue a Nicolás Pasquini en Sporting Cristal?

Pasquini llegó a Cristal en la temporada 2023, donde en un principio disputó la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Tras 3 años en el cuadro cervecero, el defensor argentino jugó 89 partidos y anotó solo 1 gol. Además, no logró conseguir un título nacional con el equipo, lo que generó que el club decidiera no renovarle para la temporada 2026.

