Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star': ¿de qué trata su programa?

Ernesto Pimentel regresa a la televisión con 'Sábado Súper Star', un programa que promete entretenimiento saludable para las familias peruanas desde este sábado 7 de marzo.

El show se emitirá tras 'El Reventonazo del verano' e incluirá parodias, desafíos de baile y canto, con la participación de destacados artistas.
Este sábado, Ernesto Pimentel vuelve a la televisión con 'Sábado Súper Star', un programa que ofrece parodias, desafíos de baile, canto y actividades extremas, con el objetivo de proporcionar entretenimiento saludable a las familias en Perú.

El programa se transmitirá el sábado 7 de marzo, justo después de 'El Reventonazo del verano', y contará con la participación de varios artistas que demostrarán sus habilidades y competirán entre sí.

En la reciente edición, este reality superó a 'Los otros Concha 2' y 'Luz de luna 4', consolidando su liderazgo en la audiencia frente a la competencia.

Es importante recordar que Ernesto Pimentel regresa a la conducción tras haber liderado exitosos programas como 'Camino a la fama' en ATV y 'Sabadazo' en Latina.

"Estoy contento de volver a la conducción con 'Sábado Súper Star', yo siempre ponía algunas secuencias de programas en los que participé en mis redes sociales y había buena aceptación del público. Por ello, he recibido la invitación del canal y tengo la oportunidad de volver a conducir y refrescar la pantalla con un programa divertido, de sana diversión", enfatizó Ernesto Pimentel.

¿De qué tratará el primer episodio de 'Sábado Súper Star'?

En este primer episodio de 'Sábado Súper Star', los presentadores de América hoy estarán presentes, incluyendo a Rebeca Escribens, quien se transformará en Thalía de 'Quinceañera'; Janet Barboza enfrentará un desafío extremo; y la doctora Rosario Sasieta imitará a la cantante Mimy Succar.

Además, el médium Frank Mendizábal se convertirá en Michael Jackson; Edson Dávila se vestirá de mariachi para un reto de canto en vivo; y Dorita Orbegoso participará en un duelo de baile.

