Temblor en Perú HOY, viernes 6 de marzo: último sismo registrado por IGP

Este viernes 6 de marzo de 2026 continúa el seguimiento en vivo de los sismos que se registren en el país, con base en los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La entidad científica publica información actualizada sobre cada movimiento telúrico, detallando hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, datos que permiten conocer la intensidad y el alcance del evento.

Temblor en Perú HOY, viernes 6 de marzo, según IGP 09:25 Bienvenidos En esta cobertura de Líbero podrás revisar el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos de HOY, viernes 6 de marzo en Perú.



¿Qué debe incluir una mochila de emergencia?

Agua y comida enlatada para las primeras 72 horas

Kit básico de primeros auxilios y medicamentos.

Silbato y encendedor

Radio de pilas

Papel higiénico, muda de ropa e impermeable

Copia del juego de llaves de la casa

Dinero efectivo

Batería externa y pila recargable para celular

Pluma y libreta con lista de teléfonos de emergencia

Cepillo y pasta de dientes

Cubrebocas y gel antibacterial

¿Dónde ubicarse durante un sismo?

En interiores: cerca de columnas, muros estructurales, esquinas firmes, junto a muebles resistentes y en habitaciones pequeñas.

En exteriores: mantenerse alejado de edificios, vidrios, postes, cables eléctricos o árboles grandes, y buscar espacios abiertos como plazas o parques.

¿Cómo prepararse para un eventual sismo en Perú?

Ante la posibilidad de un movimiento telúrico significativo, las autoridades de Defensa Civil recomiendan tener lista una mochila de emergencia, conocer rutas de evacuación en casa, escuela o trabajo, y mantener la calma durante el evento. Prepararse con anticipación ayuda a reducir el riesgo de lesiones y daños materiales, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.