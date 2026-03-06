- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Cajamarca
- Celta de Vigo vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Temblor en Perú HOY, viernes 6 de marzo: último sismo registrado por IGP
Sigue en directo los últimos sismos producidos en el Perú para este viernes 6 de marzo según información oficial del IGP.
Este viernes 6 de marzo de 2026 continúa el seguimiento en vivo de los sismos que se registren en el país, con base en los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La entidad científica publica información actualizada sobre cada movimiento telúrico, detallando hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, datos que permiten conocer la intensidad y el alcance del evento.
Temblor en Perú HOY, viernes 6 de marzo, según IGP
Bienvenidos
En esta cobertura de Líbero podrás revisar el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos de HOY, viernes 6 de marzo en Perú.
¿Qué debe incluir una mochila de emergencia?
- Agua y comida enlatada para las primeras 72 horas
- Kit básico de primeros auxilios y medicamentos.
- Silbato y encendedor
- Radio de pilas
- Papel higiénico, muda de ropa e impermeable
- Copia del juego de llaves de la casa
- Dinero efectivo
- Batería externa y pila recargable para celular
- Pluma y libreta con lista de teléfonos de emergencia
- Cepillo y pasta de dientes
- Cubrebocas y gel antibacterial
¿Dónde ubicarse durante un sismo?
- En interiores: cerca de columnas, muros estructurales, esquinas firmes, junto a muebles resistentes y en habitaciones pequeñas.
- En exteriores: mantenerse alejado de edificios, vidrios, postes, cables eléctricos o árboles grandes, y buscar espacios abiertos como plazas o parques.
¿Cómo prepararse para un eventual sismo en Perú?
Ante la posibilidad de un movimiento telúrico significativo, las autoridades de Defensa Civil recomiendan tener lista una mochila de emergencia, conocer rutas de evacuación en casa, escuela o trabajo, y mantener la calma durante el evento. Prepararse con anticipación ayuda a reducir el riesgo de lesiones y daños materiales, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90