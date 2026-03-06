Denuncian a campeón con Universitario por fuerte motivo: "Se ve que claramente hay cerveza..."

Universitario de Deportes ha tenido a diversos futbolistas que se consagraron campeones del fútbol peruano; sin embargo, hay otros que, debido a sus malas decisiones, ahora enfrentan denuncias por motivos graves. Tal es el caso de Alexi Gómez, quien fue acusado por su expareja de no cumplir con la pensión de su hija.

Campeón con Universitario fue denunciado por fuerte motivo

Karla Sosa, exenamorada de Gómez, utilizó el programa de Magaly Medina para denunciar y dar detalles del mal comportamiento del futbolista con su hija menor.

Según explicó la mujer mencionada, el exjugador de Universitario y actual figura del C.D. Centro Social Pariacoto de la Liga 3, tiene dinero para gastarse en salidas nocturnas y no para coloborar con su propio niño.

Video: Magaly TV

"Las mamás de sus hijos somos las interesadas, no señor. El señor no pasa pensión, no visita, pero sí hay platita, hay tiempo para esto", comenzó.

"Se ve claramente que hay cerveza. Si hay dinero para diversión y comida, entonces debe haber para tus hijos", continuó tras ver imágenes del futbolista festejando.

Por otro lado, Gómez decidió pronunciarse para defenderse de las críticas recibidas por parte de su expareja: "El cuerpo técnico nos dio la libertad de poder salir, hacer nuestras cosas, relajarnos. Todo aquel que quería hacer algo debía hacerlo dentro de Huánuco", afirmó.

¿Cómo le fue a Alexi Gómez en Universitario?

Alexi Gómez debutó con Universitario de Deportes en 2013, proveniente de León de Huánuco. Esa temporada, el cuadro merengue se consagró campeón tras vencer a Real Garcilaso. Desde entonces, era catalogado como una de las promesas del fútbol peruano por su gran rendimiento; sin embargo, debido a sus malas decisiones, terminó en clubes no tan importantes. En 2017, y tras conseguir un título, la 'Hiena' terminó saliendo de la escuadra merengue.