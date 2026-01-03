¡Atención! Este 3 de enero del 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sinceró con la prensa y reveló que presenció en tiempo real el complicado arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Vale precisar que su captura se dio en Mar-a-Lago, donde se encontraba acompañado por altos mandos de las fuerzas armadas. ¿Qué dijo el republicano al respecto?

Trump confirma que vio en tiempo real la captura de Maduro como si fuera "un programa televisivo"

En una reciente conversación telefónica con la cadena Fox News, el presidente del país americano, Donald Trump, se manifestó respecto al sorpresivo ataque en Caracas, el cual observó "en directo" junto a la captura de su par Nicolás Maduro. En este contexto, el mandatario republicano calificó la operación militar como un "show televisivo".

"Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia. Fue algo asombroso. ¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual", señaló el líder de la Casa Blanca a sus 79 años.

"Me dijeron miembros de las fuerzas armadas que no hay ningún otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así", expresó en otro momento el esposo de Melania Trump. "Lo vimos desde una habitación. Teníamos una habitación y lo vimos, y vimos todos los detalles. Estábamos rodeados de mucha gente, incluidos generales, y ellos sabían todo lo que estaba pasando. Y fue muy complejo", acotó Trump.

Estas declaraciones también fueron compartidas por CNN y otros medios. "En realidad, simplemente irrumpieron y entraron en lugares en los que no era posible entrar, rompieron puertas de acero que se habían colocado allí precisamente por este motivo, y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto nada igual", mencionó Trump, resaltando a las fuerzas armadas de su país.

¿Qué dijo Trump sobre lo que pasará con Venezuela?

El actual presidente de Estados Unidos no dudó en compartir sus reflexiones sobre el futuro gobierno de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

En la entrevista telefónica con Fox News, señaló lo siguiente: "Bueno, estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que otra persona lo dirija y simplemente se haga cargo de lo que él dejó. Así que estamos tomando esa decisión ahora. Nos involucraremos mucho en ello. Y queremos llevar la libertad al pueblo".