Recientemente, un hombre del condado de Washington, en Estados Unidos, se encuentra bajo múltiples acusaciones tras ser señalado por las autoridades locales como el presunto autor de un intento de secuestro de un menor en un Walmart ubicado en Cornelius, Oregón, durante el mes de diciembre. A continuación, más detalles.

Walmart de Cornelius: hombre enfrenta múltiples cargos tras intentar secuestrar a menor

Un incidente alarmante se llevó a cabo el viernes 19 de diciembre de 2025 en un Walmart Supercenter, situado en la cuadra 200 de N. Adair St. Las autoridades locales no dudaron en acudir al establecimiento americano, esto luego de recibir una llamada al 911, donde se reportó que un hombre, armado con un cuchillo, intentó llevarse a un niño de su cochecito.

Walmart de Cornelius: hombre enfrenta múltiples cargos tras intentar secuestrar a menor.

El padre del menor fue la persona que evitó que el sospechoso se lo llevara. No obstante, resultó herido en el proceso, tal como informaron los investigadores del Sheriff del Condado de Washington y la prensa 'katu.com'. Vale resaltar que, en el enfrentamiento, el agresor dejó caer su arma.

Se confirmó que, cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso ya había escapado en un Jeep blanco. No obstante, varios testigos proporcionaron detalles sobre su apariencia y la matrícula del vehículo. Posteriormente, el individuo fue identificado como Denis Villalobos, de 37 años y residente de Cornelius.

De inmediato, fue detenido por un oficial de la policía de Forest Grove en las cercanías del Walmart y llevado a la cárcel del condado de Washington. El 29 de diciembre, un gran jurado presentó cargos contra Villalobos por intento de secuestro en segundo grado, agresión en segundo y cuarto grado, uso ilegal de un arma y amenazas.

¿Qué más se sabe sobre este incidente?

Las autoridades internacionales aún no han establecido si existe algún vínculo entre Vilalobos y las víctimas en este caso, que sigue siendo objeto de investigación.

Al respecto, se hace un llamado a la ciudadanía para que, si poseen información relevante, se puedan comunicar con el Departamento de Policía de Cornelius al 503-629-0111, mencionando el número de caso 57-25-1325.