Detienen a pirómana de 21 años que incendió un Walmart en el condado de McHenry; provocó daños por 5 millones de dólares

Empleados de Walmart de Woodstock, Illinois, reportaron una fuerte incendio al interior de la tienda. La policía, luego de hacer las verificaciones dio con el paradero de la causante, una mujer de 21 años quien se encargó de prender fuego en el establecimiento y ahora ya en manos de las autoridades enfrenta cargos penales, entre otras cosas, por causar daños que superan los US$5 millones de dólares.

Atrapan a mujer que incendió Walmart en Año Nuevo

Se trata de Adylin R. Monette, es acusada del incendio en el Walmart ubicado en la 1278 Lake Avenue que tuvo lugar alrededor de las 7:22 p.m., un delito grave de clase 2, así como daños criminales por incendio que causaron daños por más de US$100,000 dólares, un delito grave de clase 2.

El Distrito de Bomberos y Rescate de Woodstock y el Departamento de Policía de Woodstock se encargaron de controlar la situación, pero, de acuerdo a Alex Vucha, oficial de información pública del distrito de bomberos y rescate de Woodstock, aseguró que cuando llegaron al lugar se producía la evacuación.

Adilyn R. Monette, mujer de 21 años, que inició el incendio.

Tras el cierre de la tienda Walmart que, felizmente, no presentó heridos ni muertos, la denuncia penal contra Monette, que fue hecha por el Tribunal de Circuito del Condado de McHenry, relata que la muchacha condujo hacia el establecimiento minorista, ingresó a la misma, se dirigió al lugar donde cubrió numerosas cunas de bebé con combustible para acampar, solo para luego prenderles fuego con cerillas.

Los gerentes del Walmart de Woodstock aseguraron que los daños que causó la mujer con el incendió que provocó ascienden a los 5 millones de dólares, dice la denuncia.

El incendio causó pérdidas millonarias y obligó a que este cerrara toda la noche.

Los bomberos se quedaron en el lugar más de dos horas, ya sea para monitorear condiciones, como para eliminar el humo qeu se había apoderado de todo el lugar. Vucha comentó que solicitaron hidrodeslzador del Distrito de Protección contra Incendios de Wonder Lake para ayudar a ventilar el humo del gran edificio.

En la actualidad, Adylin R. Monette fue arrestada por el Departamento de Policía de Woodstock, quienes la trasladaron a la cárcel del condado de McHenry y se espera que la chica de 21 años comparezca ante el Tribunal de Primera Instancia el viernes 2 de enero de 2026 en horas de la tarde.