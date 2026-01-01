¡MALAS NOTICIAS para inmigrantes! USCIS aplica desde HOY nuevas reglas para solicitar Green Card que afectará a millones

Si piensas solicitar una o estás en proceso de trámite de una Green Card para los Estados Unidos, entonces debes saber que desde el 1 de enero de 2026 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicará un drástico aumento de tarifas para todos los solicitantes, pero no solo eso, sino también la inclusión de nuevos protocolos de seguridad para los titulares de una residencia permanente en la tierra del tío Sam provenientes de 19 países extranjeros considerados de "alto riesgo".

Nuevas tarifas que tendrán que pagar los solicitantes de Green Card en EE. UU.

Las aumentos de precio se darán para diversos servicios de inmigración, así como una revisión mucho más minuciosa de los poseedores de Green Cards que provengan de naciones vistas con suspicacia, afectando con ello las solicitudes de asilo, de Green Card, para empleadores y empresas estadounidenses, en procesos de reunificación familiar, pero también viajes internacionales.

En ese sentido, los pagos son obligatorios, de lo contrario, se corre el riesgo de que estas solicitudes sean rechazadas, por lo que las tarifas aprobadas por USCIS son las siguientes desde el día 1 de 2026:

USCIS es el encargado de entregar la Green Card a los inmigrantes solicitantes.

Tarifa anual de solicitud de asilo (asilo pendiente)

Tarifa anterior: US$100 dólares.

Tarifa nueva: US$102 dólares.

Formulario I-765 (documento de autorización de empleo del solicitante de asilo inicial EAD)

Tarifa anterior: US$550 dólares.

Tarifa nueva: US$560 dólares.

Formulario I-765 (EAD de libertad condicional inicial)

Tarifa anterior: US$550 dólares.

Tarifa nueva: US$560 dólares.

Formulario I-765 (Renovación/Extensión de la Libertad Condicional EAD)

Tarifa anterior: US$275 dólares.

Tarifa nueva: US$280 dólares.

Formulario I-765 (TPS EAD inicial)

Tarifa anterior: US$550 dólares.

Tarifa nueva: US$5560 dólares.

Formulario I-765 (Renovación/Extensión del EAD de TPS)

Tarifa anterior: US$275 dólares

Tarifa nueva: US$280 dólares

Formulario I-131 (Parte 9: Renovación del EAD de TPS)

Tarifa anterior: US$275 dólares

Tarifa nueva: US$280 dólares.

Formulario I-821 (Solicitud de TPS)

Tarifa anterior: US$500 dólares.

Tarifa nueva: US$510 dólares.

Al respecto, el abogado Abhinav Tripathi, dijo a Newsweek sobre el aumento de las tarifas: "Estas son actualizaciones de inflación predecibles, pero afectan directamente a las comunidades con menor estabilidad financiera. Muchos solicitantes de asilo y de libertad condicional llegan con recursos limitados y tratan de asegurar su derecho a trabajar y reconstruir sus vidas. Un aumento de 10 o 20 dólares puede parecer modesto, pero para alguien que debe elegir entre presentar un formulario o pagar el alquiler, puede afectar el tiempo y el acceso. Los aumentos son marginales, pero las circunstancias de los afectados son todo lo contrario".

Nuevas medidas de seguridad para solicitantes de países de "alto riesgo"

Ahora bien, los nuevos protocolos de seguridad para los solicitantes de Green Card que provienen de 19 países que son considerados por la administración de Donald Trump como de "alto riesgo" son los siguientes: