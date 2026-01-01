ARRESTO tras robo en un Walmart de Lewisburg: lectores de matrículas fueron CLAVE para capturar al sospechoso
Un asalto armado el 29 de diciembre en el estacionamiento de un Walmart en Lewisburg, Tennessee, desencadenó una investigación interestatal con apoyo tecnológico.
Una tranquila noche en Lewisburg, Tennessee, se vio interrumpida por un acto delictivo que combinó violencia y rapidez. Lo que comenzó como un intento de robo en un puesto de fuegos artificiales terminó convirtiéndose en un asalto a mano armada en el estacionamiento de un Walmart, dejando a la policía en alerta máxima.
Gracias a la coordinación entre distintas agencias y al uso de tecnología avanzada, las autoridades lograron detener al sospechoso días después.
Robo en el Walmart de Lewisburg: ¿cómo ocurrió el incidente?
Según el Departamento de Policía de Lewisburg, el hecho ocurrió el 29 de diciembre alrededor de las 10:15 p.m. "Agentes del Departamento de Policía de Lewisburg acudieron al lugar tras recibir el reporte de un robo a mano armada", señalaron en una publicación oficial en sus redes sociales.
El responsable, identificado como Caleb Patterson, logró evadir la captura inmediata tras el incidente. Sin embargo, la policía no descansó y combinó métodos tradicionales de investigación con herramientas tecnológicas avanzadas para localizar su paradero.
Robo armado en Walmart Lewisburg termina con arresto.
Tecnología y colaboración policial: la clave en la detención de Patterson
La investigación llevó a los agentes hasta Illinois, donde finalmente se concretó la detención del sospechoso. "El arresto se realizó sin incidentes, gracias al apoyo de diversas agencias y al uso de lectores de matrículas, lo que permitió acorralar a Patterson", comunicó el Departamento de Policía de Lewisburg.
Las autoridades también destacaron la cooperación de entidades como el Departamento del Sheriff del Condado de Marshall, señalando que la colaboración interdepartamental fue fundamental para garantizar la seguridad pública y llevar al responsable ante la justicia.
Aunque Patterson ya se encuentra bajo custodia, el Departamento de Policía de Lewisburg aseguró que la investigación sigue abierta y que se reserva información adicional. "Seguimos trabajando en el caso y proporcionaremos más detalles cuando sea oportuno", concluyeron.
