Nuevas reglas SNAP 2026: a partir del 1 de enero, estos son los alimentos que ya no podrás comprar tras Año Nuevo
Hace un par de meses se anunciaron varios cambios en SNAP y este es uno de lo que más ha dado de qué hablar, lo que obligará a muchos a variar compras con sus beneficios.
Inició el 2026 y con ello la aplicación de los nuevos cambios en diverso orden del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en los Estados Unidos por sus siglas de SNAP. Una de las variaciones que ha llamado más la atención de sus beneficiarios es que desde este jueves 1 de enero de 2026, millones de beneficiarios ya no podrán comprar ciertos alimentos.
¿Cómo afectarán los nuevos cambios en SNAP para 2026?
Millones de estadounidenses, entre estos miles de origen hispano, emplean sus tarjetas EBT para comprar suministros alimenticios en tiendas como Walmart, algún otro negocio minorista, pero también en los establecimientos locales que aceptan este método de compra, pero la nueva ley va a cambiar esto y podrías verte afectado si adquieres de forma regular cualquier los alimentos que mencionaremos en las siguientes líneas.
Debes tener en cuenta algo, que estas nuevas normas dadas por el programa federal tiene como función principal promover hábitos saludables de alimentación, pero no por ello ha generado preocupación entre los millones de beneficiarios del mismo, sobre todo en el contexto actual de Estados Unidos, donde la inflación ha generado el aumento del costo de vida.
Alimentos prohibidos para comprar con SNAP desde el 1 de enero de 2026
Y es que, más allá de creer que solo se trata de una modificación de la lista, esta también representa una nueva forma de organizar las compras de la canasta diaria familiar. Por ello, desde el 1 de enero de 2026, serán estado como Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental las primeras en aprobar las nuevas reglas, el resto de estados se plegarán conforme transcurran los meses ¿Qué harán? reducir la compra de productos que no tienen valor nutricional, los cuales son:
- Alimentos preparados de venta rápida.
- Refrescos y bebidas azucaradas.
- Chicles, snacks con chocolate, golosinas en general.
- Bebidas energéticas.
- Caramelos, dulces y chocolates.
Hay casos particulares como el de Iowa, donde los productos que se pueden adquirir deben estar exentos del impuesto estatal sobre ventas, ello deja fuera a un número no menor de productos que son de uso común en las cocinas de millones de estadounidenses.
Estados que restringen compras de SNAP en 2026
Desde el 1 de enero
- Indiana: restringe compra de refrescos y dulces.
- Iowa: restringe todos los alimentos sujetos a impuestos según lo define el Departamento de Ingresos de Iowa, excepto plantas productoras de alimentos y semillas para plantas productoras de alimentos.
- Nebraska: restringe la compra de refrescos y bebidas energéticas.
- Utah: restringe la compra de refrescos.
- Virginia Occidental: restringe la compra de refrescos.
Desde el 15 de febrero
- Idaho: restringe la compra de refrescos y dulces.
- Oklahoma: restringe la compra de refrescos y dulces.
Desde el 18 de febrero
- Luisiana: restringe la compra de de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de marzo
- Colorado: restringe la compra de refrescos.
Desde el 1 de abril
- Texas: restringe la compra de bebidas azucaradas y dulces.
- Virginia: restringe la compra de bebidas azucaradas.
Desde el 20 de abril
- Florida: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
Desde el 1 de julio
- Arkansas: restringe la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50 por ciento de jugo natural, bebidas poco saludables y dulces.
Desde el 31 de julio
- Tennessee: restringe la compra de alimentos y bebidas procesadas como refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de agosto
- Hawaii: restringe la compra de de refrescos.
Desde el 31 de agosto
- Carolina del Sur: restringe la compra de dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas azucaradas.
Desde el 1 de septiembre
- Dakota del Norte: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
Desde el 1 de octubre
- Misuri: restringe la compra de dulces, postres preparados y ciertas bebidas poco saludables.
