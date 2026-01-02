EE. UU.: los fondos SNAP de emergencia fueron eliminados de las tarjetas por esta razón.

Recientemente, una gran cantidad de beneficiarios del programa SNAP en Hawái, Estados Unidos, se encontraron con la sorpresa de que sus tarjetas se encontraban sin fondos. Esta inesperada situación ha llamado la atención entre los usuarios, quienes dependen de este apoyo para adquirir alimentos. ¿Es perjudicial para un grupo en específico? AQUÍ todo lo que se sabe y la razón de la medida.

Los fondos SNAP de emergencia fueron eliminados de las tarjetas por esta razón

Este jueves 1 de enero, numerosos usuarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Hawái reportaron que sus tarjetas estaban vacías. Este hecho se llevó a cabo tras la expiración de un pago especial de 250 dólares del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia de Hawái (HEFAP), el cual llegó a su fin el 31 de diciembre.

Al respecto, el Departamento de Servicios Humanos de Hawái señaló que HEFAP opera de manera independiente a SNAP, lo que significa que los fondos no pueden ser transferidos ni reemitidos, conforme al Título 17, Capítulo 687 de las Reglas Administrativas de Hawái. Como resultado, cualquier saldo que no se usó fue eliminado al cierre del año.

Vale resaltar que los beneficios regulares de SNAP se cargarán en las tarjetas en las fechas habituales, que corresponden al tercer o quinto día del mes, dependiendo de los apellidos de los beneficiarios.

¿Cómo puedes verificar tu saldo en tu tarjeta SNAP?

Bajo este contexto, es bueno señalar que, para poder verificar su saldo, las familias pueden recurrir a la aplicación móvil EBT Edge o acceder al portal en línea.

Asimismo, quienes tengan dudas sobre sus beneficios pueden comunicarse con la Línea de Información de Asistencia Pública del DHS al 1-855-643-1643 y buscar más actualizaciones en los medios internacionales y las entidades del gobierno.