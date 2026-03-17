ALERTA TOTAL en el Walmart de Rome: mujer es arrestada tras una disputa que ocasionó DAÑOS POR 6.794,83 DÓLARES a un vehículo en el estacionamiento

Una disputa común en un estacionamiento de Walmart en Estados Unidos escaló a un caso penal en Rome, Nueva York. Lo que empezó como un desacuerdo por un espacio terminó con daños importantes a un vehículo y el arresto de una mujer, generando preocupación entre residentes y clientes habituales.

Investigadores detuvieron a Samara Estradasaenz, de 45 años.

Mujer es arrestada tras una disputa que ocasionó daños por 6,794.83 dólares a un vehículo en el estacionamiento de Walmart en Rome

De acuerdo con la información proporcionada por WKTV, el hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre en el estacionamiento de la tienda Walmart EE. UU., ubicada en 5815 Rome-Taberg Road, en Rome.

Las autoridades del condado de Oneida acudieron al Walmart EE. UU. tras recibir una denuncia por daños a un vehículo. Al llegar, los agentes confirmaron que el automóvil de la víctima había sido dañado luego de una disputa relacionada con un espacio de estacionamiento.

El nivel de destrucción no fue menor. El costo estimado de reparación alcanzó los 6.794,83 dólares. Esta cifra elevó la gravedad del caso y motivó su traslado a la Unidad de Investigaciones Criminales.

Arresto y presentación de cargos

Tras las investigaciones correspondientes, las autoridades identificaron y arrestaron a Samara Estrada Saenz, de 45 años, como presunta responsable del incidente. La mujer enfrenta cargos por daños a la propiedad, considerados un delito grave debido al alto valor económico del deterioro ocasionado.

Luego de su detención, Estrada Saenz fue procesada en las instalaciones de las fuerzas del orden del condado de Oneida y deberá comparecer próximamente ante el tribunal correspondiente.

Este caso genera alerta en la comunidad y recuerda que los conflictos cotidianos pueden escalar rápidamente y tener consecuencias legales graves. Además, refuerza la importancia de mantener la calma en situaciones de tensión, especialmente en espacios públicos concurridos, como los estacionamientos comerciales.