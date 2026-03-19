ALERTA MÁXIMA por empleada de Walmart en Ephrata: el secreto que ESCONDÍA la mujer finalmente sale a la luz

Un caso de presunto hurto interno genera atención en la ciudad de Ephrata, luego de que una empleada fuera señalada por realizar múltiples robos dentro de una tienda de Walmart EE. UU. Las autoridades locales confirmaron que la investigación se inició tras una alerta del propio establecimiento, lo que permitió descubrir un patrón de conducta que se habría repetido en varias ocasiones.

La investigación señala que Jacqueline Szelewa presuntamente robó en el Walmart de Ephrata en nueve ocasiones.

Empleada de Walmart en Ephrata escondió mercancía robada en su bolso en 9 ocasiones

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, una mujer identificada como Jacqueline Szelewa, de 27 años y residente en Denver, habría aprovechado su posición laboral para sustraer mercancía de la tienda Walmart EE. UU. donde trabajaba. Según la investigación, la empleada presuntamente ocultaba productos en su bolso antes de iniciar su turno y, posteriormente, salía del establecimiento sin efectuar el pago correspondiente.

El caso salió a la luz tras la intervención de WHP CBS 21, medio que reportó que la tienda realizó una revisión interna antes de contactar a la policía el pasado 27 de febrero. En su reporte, el medio citó textualmente: "la investigación reveló que Szelewa presuntamente robó en la tienda en nueve ocasiones diferentes, por un valor total de 740,39 dólares".

Las autoridades del Departamento de Policía de Ephrata procedieron a la detención de la sospechosa el 15 de marzo, tras reunir evidencia suficiente que la vincularía con múltiples incidentes de hurto. Posteriormente, se informó que el proceso judicial continúa en curso y que la mujer tiene programada una audiencia para el 13 de abril a la 1:30 p. m.

Investigación, cargos y próximos pasos en el proceso legal

El caso ha sido clasificado como hurto en Walmart EE. UU., un delito que puede acarrear consecuencias legales significativas dependiendo de la jurisdicción y de la evidencia presentada. En este contexto, la acumulación de presuntos incidentes, nueve en total, podría influir en la evaluación del caso por parte de las autoridades judiciales.

La colaboración entre el establecimiento comercial y las fuerzas del orden fue clave para documentar los hechos, lo que permitió avanzar con el arresto y la posterior presentación de cargos. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa preliminar, a la espera de la audiencia judicial en la que se determinarán los siguientes pasos legales.