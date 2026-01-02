¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades de Dalton reportaron un accidente de tránsito que se llevó a cabo en el estacionamiento del Walmart ubicado en 815 Shugart Road, donde un Dodge Challenger rojo colisionó con un Kia K4 de igual color que se encontraba estacionado.

Según información de la policía local y newschannel9, el conductor del Challenger se dio a la fuga tras ser acompañado por otra persona. La policía confirmó que continúa en curso la investigación para dar con el paradero del responsable. A continuación, todo lo que se sabe.

Walmart: intensa investigación sobre atropello y preocupante fuga en estacionamiento

La colisión se registró el lunes por la tarde, aproximadamente a la 1:20 p. m. esto luego que un vehículo Challenger se detuviera junto a un Kia, tal como se evidenció en las cámaras y señalaron las autoridades internacionales.

Asismimo, el departamento de la policía de Dalton, informó que el conductor del Challenger se bajó en el estacionamiento del Walmart, revisó los daños ocasionados y no ingresó a la tienda.

Al cabo de unos 15 minutos, un Chevy Camaro de color verde oscuro o negro arribó al lugar. El conductor de este Camaro intercambió su vehículo con el del Challenger, y ambos se retiraron del sitio.

Hasta el momento, se ha solicitado de manera pública a cualquier persona que tenga información sobre el incidente o la identidad del conductor que se comunique con el oficial Robert Neal a través del correo electrónico rneal@daltonga.gov.

