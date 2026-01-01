El PEOR INICIO DE AÑO para Walmart de Woodstock: tuvo que cerrar por fuerte incendio

En pleno horario de atención al cliente, un incendió no solo provocó la evacuación del personal como de los usuarios, también produjo que el Walmart de Woodstock, Illinois, fuera cerrada por las autoridades locales mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Policía investiga qué provocó el incendio en Walmart de Woodstock, Illinois, en noche de Año Nuevo

El miércoles 31 de diciembre de 2025, en horas de la noche, la policía recibió una llamada alertando un incendio en el Walmart ubicado en 1275 Lake Avenue alrededor de las 19:22 horas. El portavoz Alex Vucha, informó que cuando los agentes del orden llegaron al establecimiento, los empleados ya evacuaban a los clientes dentro.

También se apersonaron a la zona equipos de bomberos y rescate, quienes revisaron el edificio y encontraron el incendio cerca de la parte trasera de la tienda. Felizmente, el sistema de rociadores automáticos ya había extinguido el fuero, pero el humo llenó todo el local del negocio minorista.

La policía investiga las causas que provocaron el incendio en el Walmart de Woodstcok.

Los bomberos permanecieron en el lugar por más de dos horas, monitoreando las condiciones como ayuda a despejar el humor del edificio. El Distrito de Protección contra Incendios de Wonder Lake colaboraron con la ventilación del humo dentro de la sucursal de Walmart.

Sin embargo, a causa de los daños que el humo provocó en el mencionado Walmart, se determinó que cierre puertas por toda la noche pese a que tampoco se reportaron heridos. De momento, se sabe que el Departamento de Policía de Woodstock vienen investigando las razones que causaron el incendio.