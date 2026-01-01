¡INFIERNO EN AÑO NUEVO! Mueren 40 persona en una estación de esquí en Suiza: "Una de las peores tragedias"
Una sola chispa inició la tragedia en el bar de una estación de esquí en los Alpes suizos, llevándose la vida de personas que solo querían festejar la llegada del Año Nuevo.
40 muertos y 115 heridos fue el mortal saldo que un incendio durante una celebración Año Nuevo en un bar dentro de una estación de esquí en Suiza. La policía detalló que todo habría comenzado con una chispa dentro del local que desató el infierno.
Tragedia en los Alpes suizos deja 40 muertos mientras celebraban Año Nuevo
Las autoridades detallan que hay docenas de heridos de gravedad, así como no pocas víctimas de nacionalidad extranjera. Frederic Gisler, jefe de la policía local, dijo al respecto en conferencia de prensa: "Podemos esperar víctima de nacionalidades extranjeras".
El desastre tuvo lugar en la exclusiva ciudad turística de Crans-Montana. Ante ello, el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin dijo a los medios de comunicación: "Esta es una de las peores tragedias que nuestro país ha experimentado". Las banderas del país ondearán a media asta por cinco día.
Pero, ¿Cómo sucedió todo? se sabe que el incendio inició a la 1:30 a.m. en Le Constellation con una bengala dentro de una botella que, aparentemente, habría provocado el siniestro, mientras que la policía no ha identificado públicamente a los muerto, pero están analizando los smartphones que quedaron en el lugar.
Las investigaciones sigue su cursos para determinar qué fue lo que realmente originó el incendio. Al respecto, la fiscal regional Béatrice Pilloud, deslizó en conferencia de prensa: "La teoría predominante actualmente es que un incendio generalizado provocó la explosión".
Frederic Gisler también confirmó que toda el área alrededor del bar de mantendrá cerrado mientras la policía como autoridades locales y nacionales llevan a cabo sus respectivas investigaciones.
