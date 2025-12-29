Arrestan a banda de ladrones que causó TERROR con ola de robos en Walmart del condado Lee

Un grupo de facinerosos causaron una ola de robos y terror en el Walmart del condado Lee, Florida, Estados Unidos, pero la suerte se les acabo y, al menos cuatro de ellos están en manos de las autoridades esperando ser juzgados por todos sus crímenes.

Detienen a 4 delincuentes que protagonizan ola de robos en Walmart del Condado de Lee

De acuerdo a la información por la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, los agentes acudieron al Walmart de Pine Island Road el pasado 22 de diciembre de 2025 cuando se reportó un robo en dicho establecimiento.

Cuando llegaron identificaron a un sospechoso bajo el nombre de Dontavius Powell, quien previamente mostró a un cajero un recibo falso para robar un generador y dos batidoras Kitchen-Aid antes de salir de la tienda minorista montado en una camioneta U-Haul.

Pero, aquí no acabó la cosa, pues un día después, la policía local fue llamada, nuevamente, desde el mismo Walmart que la última vez. La información que recibieron fue que la misma camioneta U-Haul se encontraba en el estacionamiento mientras que Powell estaba dentro de la sucursal.

Los oficiales hablaron con Marcus Hammett, conductor del vehículo, pero también con el pasajero Dominique Golden. En ese momento, Powell y otro tipo identificado como Erwin Staco salían portando mercancía que no habían pagado, por lo que cuando los agentes fueron a arrestarlos intentaron huir del lugar.

Arrestados y listos para ser juzgados por la justicia

Sin embargo, los maleantes nada pudieron hacer para evitar ser esposados por las autoridades. Una vez bajo custodia de la policía, descubrieron que Powell y Golden están involucrados en un robo en el Walmart de Estero, golpe en el cual se llevaron una serie de generadores.

Ahora, los cuatro delincuentes tendrán que verse las caras con la justicia. Powell enfrenta cargos de hurto mayo y uno por hurto menor. Staco con un cargo de hurto menor y uno de resistencia sin violencia. Por su parte, Golden con uno de hurto mayor (investigación separada). Hammett, curiosamente, estaba en libertad condicional activa por un delito grave por robo en un comercio minorista en Miami, pero ahora será juzgado por violar la libertad condicional.