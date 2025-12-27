ALARMA total en Walmart de Lake Worth con persecución que acabó en tiroteo a las fueras de la tienda de Texas

Nadie jamás pensó que una parada de tráfico cualquiera al frente de un Walmart de Lake Worth, Texas, daría lugar a una persecución policial, la misma que acabaría con un tiroteo entre los agentes del orden con un sospechoso que, finalmente, fue abatido. Los Rangers de estado están realizando las respectivas investigaciones.

Persecución acaba en balacera en Walmart de Lake Worth, Texas

Todo sucedió el último viernes 26 de diciembre de 2025, cuando el reloj promediaba las 7:30 p.m. Las cosas iban bien hasta que la policía de Lake Worth detuvo el tráfico: "Cuatro oficiales del Departamento de Policía de Lake Worth participaron en una investigación de intrusión cerca de Jacksboro Hwy y Paul Meador Dr., tras una persecución vehicular con un sospechoso buscado. El sospechoso falleció. Ningún oficial resultó herido. Los Rangers de Texas liderarán la investigación. Por favor, eviten la zona", dice la publicación en X del Departamento de Policía de Lake Worth.

CBS News relató que lo sucedido inició en una parada de tráfico en un auto Ford Ranger color rojo en la cuadra 6000 de Lake Worth Boulevard, con un hombre de 56 años como conductor sobre quien pesaba una "orden de revocación de libertad condicional activa por solicitud de prostitución".

El sujeto emprendió la fuga por lo que fue perseguido por los agentes. En su huida, el sujeto dañó su camioneta, por lo que se vio forzado a detenerse detrás del Wamart ubicado en la 6360 de Lake Worth Boulevard. El hombre abandonó el auto y se puso en lo que la policía calificó como una "postura de tiro y apuntó a los agentes con lo que parecía ser un arma", produciendo que cuatro agentes abrieran fuego contra él.

Las ráfagas alcanzaron al sospechoso, tras caer al piso producto de los impactos de bala, los oficiales se acercaron para practicarle RCP hasta que llegaron los paramédicos al lugar del tiroteo, tras lo cual fue declarado muerto. A CBS News Texas, el jefe Manoushagian confesó que aún no han determinado si el objeto que poseía el sospechoso era un arma.

Investigarán el accionar de los agentes que respondieron al sospechoso "armado"

En la actualidad, los Rangers de Texas están realizando las investigaciones de forma independiente, pero también presentarán conclusiones a la Fiscalía del Distrito Penal del Condado de Tarrant. El Departamento de Lake Worth señaló que se llevará a cabo una investigación administrativa independiente, pero paralela, que tiene como objetivo examinar procedimientos como políticas del departamento.