ATENCIÓN, compradores de Walmart: las 15 OFERTAS que debes comprar antes de que termine diciembre

Las ofertas de Walmart siguen activas durante los últimos días de diciembre y representan una oportunidad clave para quienes buscan ahorrar en productos esenciales, regalos tardíos y artículos para el hogar. Aunque la temporada navideña ya pasó, la cadena mantiene descuentos importantes en múltiples categorías.

Desde tecnología y electrodomésticos hasta moda, bienestar y accesorios, estas promociones de último momento en Walmart permiten acceder a productos populares a precios considerablemente más bajos. Eso sí, los precios y la disponibilidad pueden variar según la ubicación y están sujetos a cambios.

Las 15 ofertas imperdibles de Walmart antes de que termine diciembre

Pantuflas térmicas Ecetana – USD 9.99 (antes USD 17.99)

– USD 9.99 (antes USD 17.99) Reproductor de CD portátil con Bluetooth – USD 38.30 (antes USD 46.99)

– USD 38.30 (antes USD 46.99) Camisa de manga larga Fantaslook – USD 11.99 (antes USD 23.98)

– USD 11.99 (antes USD 23.98) Vaso Stanley Quencher de acero inoxidable – USD 24.97 (antes USD 40)

– USD 24.97 (antes USD 40) Apple AirTag – USD 24 (antes USD 29)

– USD 24 (antes USD 29) Coach Blue Eau de Toilette (95 ml) – USD 42.88 (antes USD 87)

– USD 42.88 (antes USD 87) Juego de maletas rígidas Travelhouse (4 piezas) – USD 89.99 (antes USD 278.99)

– USD 89.99 (antes USD 278.99) Set de anillos de Pilates Syedee – USD 25.99 (antes USD 54.99)

– USD 25.99 (antes USD 54.99) Camisa de franela Alimens & Gentle – USD 14.39 (antes USD 19.99)

– USD 14.39 (antes USD 19.99) Cafetera Nespresso Vertuo Pop De’Longhi – USD 89 (antes USD 119)

– USD 89 (antes USD 119) Olla de cocción lenta Beautiful (6 cuartos) – USD 40 (antes USD 54.24)

– USD 40 (antes USD 54.24) Aspiradora robot iRobot Roomba 2020 – USD 128 (antes USD 499.99)

– USD 128 (antes USD 499.99) Protector de colchón calefactable Justlet – USD 39.99 (antes USD 135.99)

– USD 39.99 (antes USD 135.99) Mini pistola de masaje Marnur – USD 12.99 (antes USD 72.99)

– USD 12.99 (antes USD 72.99) Bolso bandolera Michael Kors Jet Set – USD 56.97 (antes USD 289)

Estas ofertas de Walmart en diciembre incluyen rebajas de hasta más del 70%, lo que las convierte en una excelente oportunidad para comprar productos de marcas reconocidas a precios reducidos.

Por qué estas ofertas de Walmart valen la pena

Muchos de estos productos se venden normalmente a precios más altos en otras tiendas, lo que posiciona a Walmart como una de las opciones más competitivas para compras de fin de año. Las rebajas abarcan artículos de uso diario, regalos prácticos y productos pensados para el hogar y el bienestar.

Además, quienes cuentan con la membresía Walmart+ pueden acceder a beneficios adicionales como envío gratuito y ahorros en combustible, lo que permite maximizar aún más el ahorro antes de que termine el mes.