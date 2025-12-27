- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
ATENCIÓN, compradores de Walmart: las 15 OFERTAS que debes comprar antes de que termine diciembre
Walmart mantiene 15 ofertas clave en tecnología, hogar y moda con descuentos de último momento que debes aprovechar antes de que termine diciembre.
Las ofertas de Walmart siguen activas durante los últimos días de diciembre y representan una oportunidad clave para quienes buscan ahorrar en productos esenciales, regalos tardíos y artículos para el hogar. Aunque la temporada navideña ya pasó, la cadena mantiene descuentos importantes en múltiples categorías.
PUEDES VER: GRAN NOTICIA para inmigrantes en Illinois: estas leyes que benefician a extranjeros entrarán en vigor en 2026
Desde tecnología y electrodomésticos hasta moda, bienestar y accesorios, estas promociones de último momento en Walmart permiten acceder a productos populares a precios considerablemente más bajos. Eso sí, los precios y la disponibilidad pueden variar según la ubicación y están sujetos a cambios.
Las 15 ofertas imperdibles de Walmart antes de que termine diciembre
Walmart mantiene descuentos de último momento antes de que termine diciembre.
- Pantuflas térmicas Ecetana – USD 9.99 (antes USD 17.99)
- Reproductor de CD portátil con Bluetooth – USD 38.30 (antes USD 46.99)
- Camisa de manga larga Fantaslook – USD 11.99 (antes USD 23.98)
- Vaso Stanley Quencher de acero inoxidable – USD 24.97 (antes USD 40)
- Apple AirTag – USD 24 (antes USD 29)
- Coach Blue Eau de Toilette (95 ml) – USD 42.88 (antes USD 87)
- Juego de maletas rígidas Travelhouse (4 piezas) – USD 89.99 (antes USD 278.99)
- Set de anillos de Pilates Syedee – USD 25.99 (antes USD 54.99)
- Camisa de franela Alimens & Gentle – USD 14.39 (antes USD 19.99)
- Cafetera Nespresso Vertuo Pop De’Longhi – USD 89 (antes USD 119)
- Olla de cocción lenta Beautiful (6 cuartos) – USD 40 (antes USD 54.24)
- Aspiradora robot iRobot Roomba 2020 – USD 128 (antes USD 499.99)
- Protector de colchón calefactable Justlet – USD 39.99 (antes USD 135.99)
- Mini pistola de masaje Marnur – USD 12.99 (antes USD 72.99)
- Bolso bandolera Michael Kors Jet Set – USD 56.97 (antes USD 289)
Estas ofertas de Walmart en diciembre incluyen rebajas de hasta más del 70%, lo que las convierte en una excelente oportunidad para comprar productos de marcas reconocidas a precios reducidos.
Por qué estas ofertas de Walmart valen la pena
Muchos de estos productos se venden normalmente a precios más altos en otras tiendas, lo que posiciona a Walmart como una de las opciones más competitivas para compras de fin de año. Las rebajas abarcan artículos de uso diario, regalos prácticos y productos pensados para el hogar y el bienestar.
Además, quienes cuentan con la membresía Walmart+ pueden acceder a beneficios adicionales como envío gratuito y ahorros en combustible, lo que permite maximizar aún más el ahorro antes de que termine el mes.
- 1
Alerta con sujeto que apuntó rifle contra vehículos en Walmart de Port Charlotte: nadie conoce sus motivos
- 2
ALERTA invernal en Nueva York: tormenta traerá nieve, aguanieve y viajes peligrosos en la región triestatal
- 3
GOLPE DURO para inmigrantes en Maryland: oficiales de ICE disparan contra conductor durante operativo migratorio
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90