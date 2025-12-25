Navidad marcada por la polémica: Trump mezcla bromas y tensión política en Nochebuena

El presidente Donald Trump celebró la Nochebuena participando en la tradicional jornada de llamadas del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), en la que autoridades conversan con niños mientras siguen el recorrido de Santa Claus alrededor del mundo.

Desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump estuvo acompañado por la primera dama Melania Trump y se mostró distendido durante las conversaciones, preguntando a los menores qué regalos esperaban recibir y haciendo comentarios en tono humorístico.

Bromas navideñas y mensajes con tono político

Durante una de las llamadas, Trump aseguró que quería evitar que un "Santa malo" se infiltrara en el país, en una frase que evocó su discurso habitual sobre seguridad fronteriza. "Queremos asegurarnos de que Santa Claus se porte bien", dijo al hablar con niños de Oklahoma.

Trump mezcla política y Navidad durante llamadas navideñas con niños.

En otro momento, el mandatario sugirió que recibir una media llena de carbón "podría no ser tan malo", lo que derivó en una broma sobre el "carbón limpio y hermoso", una expresión recurrente en sus discursos de campaña relacionados con la industria energética.

Un tono jovial pese a antecedentes polémicos

Aunque en años anteriores Trump ha utilizado la Navidad para criticar a sus adversarios políticos en redes sociales, durante las llamadas se mostró relajado e incluso comentó que podría pasar "todo el día" hablando con niños, antes de volver a asuntos de Estado como la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente y la primera dama atendieron cerca de una docena de llamadas. En una de ellas, Trump bromeó sobre la concentración de Melania durante la conversación y logró arrancarle una sonrisa. Los intercambios cerraron con respuestas espontáneas de los niños, quienes dejaron claro que preferían muñecas, dulces y ropa antes que carbón.