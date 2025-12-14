Atención con Florida 2026: estas son las 5 nuevas leyes estatales que te afectarán de inmediato

A partir del 1 de enero de 2026, el estado de Florida implementará una serie de normas aprobadas por la Legislatura en 2025, que abordarán temas clave para residentes, empleados públicos, dueños de mascotas y cualquier persona que utilice servicios de salud o seguros. Estas reformas han sido ampliamente difundidas por los medios y, como destacó WBRC, "estas leyes representan un cambio significativo en la forma en que se protege a los consumidores y se administra la justicia en el estado".

A continuación, te explicamos de manera clara y práctica en qué consiste cada una de estas cinco nuevas leyes estatales y cómo podrían afectar tu vida cotidiana.

Nueva base pública para denunciar la crueldad animal en Florida (HB 255)

Una de las medidas más relevantes es la creación de un registro público de personas condenadas por crueldad animal, impulsada por la HB 255, conocida como Dexter’s Law.

Con esta ley, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) estará obligado a publicar los nombres de las personas que hayan sido declaradas culpables, se hayan declarado culpables o no hayan impugnado cargos por maltrato animal. La información estará disponible en línea para su fácil consulta.

Esto permitirá que refugios, organizaciones de rescate y propietarios de mascotas verifiquen antecedentes antes de entregar un animal, con el fin de prevenir futuros casos de abuso y aumentar la transparencia en estos procesos.

Cambios clave en los seguros para mascotas (HB 655)

La HB 655 reforma las normas que rigen las pólizas de seguro para animales, con el objetivo de ofrecer mayor claridad y protección a los consumidores. Entre los principales cambios están:

Las compañías deberán explicar claramente cómo se calculan los pagos por reclamos y cuáles son los requisitos de exámenes médicos para las mascotas.

Los clientes podrán revisar o cancelar sus pólizas dentro de un plazo específico, si así lo desean.

Las aseguradoras podrán negar cobertura por condiciones preexistentes, siempre que puedan demostrar que existían antes de contratar la póliza.

Se permite establecer períodos de carencia para ciertas enfermedades, pero no para accidentes.

Los exámenes médicos podrán solicitarse después de contratar la póliza, pero no como requisito exclusivo para su renovación.

Estas normas buscan proteger al consumidor, aumentar la transparencia y disminuir disputas.

Cobertura completa de exámenes de mama sin costo para empleados (SB 158)

Otra reforma esencial afecta la salud preventiva de los empleados públicos. La SB 158 elimina los copagos y deducibles en los exámenes diagnósticos de mama, incluidos los ultrasonidos y las mamografías de seguimiento, para los planes de seguro médico estatales.

A partir de 2026, estos exámenes estarán completamente cubiertos, lo que contribuirá a la detección temprana de enfermedades y reducirá las barreras financieras que antes podían disuadir a las personas de realizarse pruebas cruciales para su salud.

Obligación de reembolsar pagos en exceso por servicios de salud (SB 1808)

La SB 1808 introduce una regla que exige a los proveedores y centros de salud licenciados devolver cualquier pago excesivo realizado por un paciente en un plazo máximo de 30 días. Si no cumplen, podrían enfrentar sanciones disciplinarias o multas.

Esta norma aplica únicamente a los servicios prestados a partir del 1 de enero de 2026 y busca agilizar las devoluciones por cobros indebidos, mejorando la experiencia general de los pacientes en el sistema de salud.

Plazos reducidos para reclamar reembolsos en seguros médicos (SB 944)

Finalmente, la SB 944 modifica el plazo que tienen las aseguradoras para solicitar el reembolso de pagos en exceso realizados a psicólogos colegiados.

Antes, las compañías de seguros médicos y las HMO tenían 30 meses para hacer estas solicitudes; con la nueva ley, este período se reduce a 12 meses. Esto alinea las reglas aplicables a los psicólogos con las ya existentes para otros profesionales de la salud, como médicos, dentistas y quiroprácticos.

Esta medida aporta mayor claridad y certidumbre a los profesionales del sector, reduciendo la incertidumbre sobre los reclamos retroactivos.