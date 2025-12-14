La TÁCTICA SECRETA de ICE: ¿cómo se usan ahora los datos de vuelos para llevar a cabo deportaciones en EE. UU.?

Durante la presidencia de Donald Trump, se implementó una medida que permitió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a información sobre los pasajeros de vuelos comerciales en Estados Unidos. Esta iniciativa se originó a partir de una colaboración entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el ICE.

El objetivo era identificar y detener a quienes tenían órdenes de deportación. Esto incrementó la presencia de las autoridades migratorias en los aeropuertos.

¿Cómo intercambian datos la TSA y el ICE para llevar a cabo deportaciones en EE. UU.?

El programa, que hasta ahora no había sido revelado públicamente, implica que la TSA envíe varias veces a la semana listas de viajeros que pasarán por aeropuertos de Estados Unidos. ICE compara estos datos con sus registros internos para identificar a personas sujetas a deportación y enviar agentes a los aeropuertos correspondientes.

The New York Times reporta que este método ya tuvo consecuencias concretas: "Los documentos obtenidos por The New York Times muestran que llevó a la detención de Any Lucía López Belloza, la estudiante universitaria detenida en el aeropuerto Logan de Boston el 20 de noviembre y deportada a Honduras dos días después".

Un exfuncionario del ICE mencionó que "en el 75 % de los casos en los que el programa señalaba nombres, se produjeron detenciones".

Precedentes históricos de la seguridad aeroportuaria

Históricamente, ICE había evitado interferir en los viajes nacionales. Sin embargo, esta nueva cooperación con la TSA, iniciada discretamente en marzo, representa un cambio en la estrategia del gobierno de Trump, orientada a incrementar las deportaciones a nivel federal. Además, la colaboración refleja un uso más amplio del intercambio de información entre agencias de seguridad.

Aunque los pasajeros siempre han estado sujetos a controles de seguridad, incluyendo la comparación de sus datos con listas de vigilancia antiterrorista, un exintegrante de la TSA afirmó que "anteriormente la TSA no se involucraba en asuntos penales nacionales ni de inmigración".

Este experto, que habló bajo condición de anonimato con The New York Times, agregó que "las actividades de aplicación de la ley en los aeropuertos podrían distraer la atención de la seguridad aeroportuaria y contribuir a alargar los tiempos de espera de los pasajeros".

La TSA proporciona listas de pasajeros al ICE para detener a viajeros con órdenes de deportación.

¿Qué efectos tiene el uso de datos de vuelos en las deportaciones en EE. UU.?

Exfuncionarios del ICE consideran que este programa puede convertirse en una herramienta clave para alcanzar las metas de deportación del gobierno. La estrategia combina tecnología y datos para localizar a personas que ya cuentan con órdenes de expulsión, lo que refuerza la política migratoria de Trump y evidencia un enfoque cada vez más agresivo en la coordinación interinstitucional.

En definitiva, la táctica secreta de ICE de usar datos de vuelos para ejecutar deportaciones marca un precedente en la relación entre la seguridad aeroportuaria y el control migratorio, con implicaciones directas para los pasajeros, las agencias federales y la política migratoria estadounidense.