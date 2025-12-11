¡INCREÍBLE! Esto es lo que gana Donald Trump como presidente de EE. UU. y lo que hizo con su "modesto" salario

Uno de los temas que más ha generado controversia y confusión en redes sociales es el salario de un presidente de EE. UU. Muchos se preguntan cuánto gana realmente Donald Trump y si percibió una cifra diferente a la de sus predecesores.

Aunque circulan rumores y cifras erróneas, lo cierto es que el salario presidencial está fijado por ley, sin distinción de la persona que ocupe la Casa Blanca. Desde el año 2001, todos los presidentes reciben el mismo monto, independientemente de su patrimonio personal.

Los beneficios adicionales del presidente de EE. UU.

El salario presidencial es de US$400,000 anuales, cantidad que se paga mensualmente y está establecida por el Congreso de EE. UU. Además, los presidentes cuentan con una asignación de US$50,000 anuales para gastos vinculados a funciones oficiales, no personales. Estos fondos no son un bono libre, sino un apoyo para cumplir con sus responsabilidades en el cargo.

El salario que recibe Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Además del salario, el presidente de EE. UU. disfruta de una serie de beneficios institucionales, como el uso del Air Force One para viajes oficiales, la residencia en la Casa Blanca, y el transporte de seguridad, entre otros. Estos no son beneficios salariales directos, sino recursos del gobierno estadounidense que permiten al presidente ejercer su rol de manera efectiva. La cobertura médica también está incluida, lo que garantiza la salud y el bienestar del presidente durante su mandato.

Aunque estos beneficios son vitales para el ejercicio de su cargo, no representan un ingreso personal para el presidente, ya que son recursos del presupuesto federal destinados a la administración de la nación. Sin embargo, es importante recordar que estos privilegios no están disponibles para los ciudadanos comunes y forman parte de los costos asociados a la alta función pública.

¿Qué hizo Donald Trump con su salario presidencial?

Durante su primer mandato, Donald Trump tomó una decisión inusual: optó por donar su salario presidencial, en lugar de quedarse con él. A pesar de que la ley le obligaba a recibirlo, no tenía la obligación de conservarlo, por lo que eligió destinarlo a diferentes agencias del gobierno federal. Cada tres meses, Trump donaba aproximadamente US$100,000 a entidades como el National Park Service, el Department of Veterans Affairs, el Department of Education, y el Department of Homeland Security, entre otras.

Trump explicó que, debido a su situación económica, el salario presidencial no representaba una necesidad para él. Este gesto buscaba enviar un mensaje de que su presencia en la Casa Blanca no estaba motivada por intereses financieros, sino por un acto de servicio a la nación. Sin embargo, no se sabe si seguirá con este patrón en su segundo mandato.