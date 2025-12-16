- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
ALERTA inmigrantes con TPS: gobernador de Ohio revela qué pasará tras fin del estatus legal de estos extranjeros en este estado
El gobernador de Ohio, DeWine, dejó abierta la posibilidad de una aparente escasez de mano de obra en Springfield cuando se termine el TPS de inmigrantes.
¡Muy importante! Recientemente, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, señaló que muchos empleadores en Springfield, en EE. UU., a partir del 3 de febrero, se enfrentarán a complicadas situaciones laborales tras la finalización del estatus legal de miles de haitianos. ¿Qué pasará con el mercado laboral local tras fin de las protecciones para estos extranjeros? ¿Ya no habrá más mano de obra?
PUEDES VER: EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
Gobernador de Ohio revela qué pasará tras fin del TPS de inmigrantes en este estado
'WCPO' y otros portales compartieron las últimas declaraciones del gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien no pudo evitar expresar su total preocupación sobre la situación laboral de los haitianos en el estado de EE. UU., resaltando que el próximo 3 de febrero 2026 podría marcar un cambio drástico en su estatus legal.
Gobernador de Ohio revela qué pasará tras fin del TPS de inmigrantes en este estado.
Según los reportes, en un desayuno con un grupo de periodistas del Dayton Daily News, DeWine reveló que muchos empleadores han señalado que, tras esa fecha, un número significativo de haitianos perderá su estatus legal, lo que les impedirá ser contratados en el país americano.
Se estima que entre 10.000 y 15.000 haitianos residen en la región de Springfield y que, muchos de ellos, se benefician del TPS. No obstante, la última decisión de la administración Trump de poner fin a este programa ha dejado en la incertidumbre a todos, incluso, a los que tienen solicitudes de asilo pendientes y a otros que no cuentan con estatus.
La suspensión de los trámites migratorios para personas de Haití y otros países ha complicado mucho más la tensa situación. Por ello, DeWine aseguró que, con la transición de la legalidad a la ilegalidad, se generarán más vacantes laborales, pero que el número exacto de personas afectadas seguirá siendo un incierto. Muchos haitianos ya están perdiendo sus permisos trabajo, previo al término del plazo.
¿Qué dijo el presidente del Centro de Ayuda y Apoyo Comunitario de Haití al respecto?
Por su parte, Vilès Dorsainvil, presidente del Centro de Ayuda y Apoyo Comunitario de Haití, mencionó en una entrevista en septiembre de este año sobre una próxima "crisis humanitaria" en EE. UU.
"Mucha gente no tiene trabajo, mucha gente ha sido despedida; es una situación muy difícil para ellos ahora mismo", dijo Dorsainvil. "No pueden pagar el alquiler. No pueden pagar los servicios públicos. No pueden llevar comida a la mesa", expresó mucho antes de confirmarse esta drástica medida.
- 1
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
- 2
PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
- 3
Walmart de Hartford en peligro: mujer de 24 años cae robando cientos de dólares mientras se realizaba evento policial
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90