Gobernador de Ohio revela qué pasará tras fin del TPS de inmigrantes en este estado

'WCPO' y otros portales compartieron las últimas declaraciones del gobernador de Ohio, Mike DeWine, quien no pudo evitar expresar su total preocupación sobre la situación laboral de los haitianos en el estado de EE. UU., resaltando que el próximo 3 de febrero 2026 podría marcar un cambio drástico en su estatus legal.

Según los reportes, en un desayuno con un grupo de periodistas del Dayton Daily News, DeWine reveló que muchos empleadores han señalado que, tras esa fecha, un número significativo de haitianos perderá su estatus legal, lo que les impedirá ser contratados en el país americano.

Se estima que entre 10.000 y 15.000 haitianos residen en la región de Springfield y que, muchos de ellos, se benefician del TPS. No obstante, la última decisión de la administración Trump de poner fin a este programa ha dejado en la incertidumbre a todos, incluso, a los que tienen solicitudes de asilo pendientes y a otros que no cuentan con estatus.

La suspensión de los trámites migratorios para personas de Haití y otros países ha complicado mucho más la tensa situación. Por ello, DeWine aseguró que, con la transición de la legalidad a la ilegalidad, se generarán más vacantes laborales, pero que el número exacto de personas afectadas seguirá siendo un incierto. Muchos haitianos ya están perdiendo sus permisos trabajo, previo al término del plazo.

¿Qué dijo el presidente del Centro de Ayuda y Apoyo Comunitario de Haití al respecto?

Por su parte, Vilès Dorsainvil, presidente del Centro de Ayuda y Apoyo Comunitario de Haití, mencionó en una entrevista en septiembre de este año sobre una próxima "crisis humanitaria" en EE. UU.

"Mucha gente no tiene trabajo, mucha gente ha sido despedida; es una situación muy difícil para ellos ahora mismo", dijo Dorsainvil. "No pueden pagar el alquiler. No pueden pagar los servicios públicos. No pueden llevar comida a la mesa", expresó mucho antes de confirmarse esta drástica medida.