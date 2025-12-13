¡Aviso muy importante! El gobierno de Trump ha impactado a la comunidad al lanzar una fuerte amenaza contra Nueva York: retiraría 73 millones de dólares en fondos destinados a autopistas en dicha ciudad, a menos que el estado cese la emisión de licencias de conducir comerciales y permisos de aprendizaje a personas que no son ciudadanos.

Cabe precisar que esta medida se da tras la evidente postura del republicano en torno a la regulación de la inmigración y el acceso a servicios públicos. ¿A quiénes perjudica y qué podría pasar con los fondos federales tras la advertencia de EE. UU.?

Nueva York perderá 73 millones de dólares tras dar licencias de conducir a inmigrantes en EE. UU.

A través de una reciente conferencia de prensa, el secretario de Transporte de EE. UU., de la administración Trump, Sean Duffy, dejó en shock a más de uno al calificar a Nueva York como el "peor infractor" a la hora de emitir licencias de conducir a extranjeros, esto luego de aprobar el documento y no verificar adecuadamente que estos cuenten con autorización de trabajo a largo plazo.

'Hola News' y otros portales informaron, además, que la agencia federal ya empezó a anular las licencias de inmigrantes que conducían sin el permiso correspondiente y advirtió que también podrían revocarse las licencias comerciales si el estado no toma medidas en un plazo de 30 días.

Por su parte, Derek D. Barrs, representante de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes de EE. UU., señaló que las regulaciones de Nueva York en cuanto a licencias comerciales constituyen "una desviación sistemáticamente grosera e inaceptable de las normas federales de seguridad". Barrs consideró que la emisión de licencias inapropiadas perjudica la seguridad pública.

Con todo ello, se ha dejado en claro que dicho estado tendrá consecuencias con respecto a sus fondos federales, pues perderían 73 millones de dólares tras aprobar este tipo de trámites para los no ciudadanos.

¿Por qué el Secretario de Transporte y las demás autoridades no respaldan a Nueva York?

Vale mencionar que estas últimas críticas de Duffy y Barrs se fundamentan en una auditoría federal que analizó 200 licencias comerciales emitidas en Nueva York, donde en junio de 2019 se aprobó la entrega de carnés de conducir a indocumentados.

Los funcionarios federales confirmaron que, alrededor de la mitad de los titulares de estas licencias, no tenían la autorización adecuada para trabajar en el país americano. Además, denunciaron que el estado otorgaba licencias comerciales a no ciudadanos con una validez de ocho años, incluso cuando los solicitantes no poseían visas que pudieran cubrir ese período.