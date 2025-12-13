MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: el gobierno CANCELA programas de reunificación familiar para miles de hispanos de estos países latinoamericanos

El Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de los Programas de Reunificación Familiar (FRP) que benefician a ciudadanos de varios países latinoamericanos y sus familias, una medida que endurece la política migratoria estadounidense y provoca incertidumbre entre miles de migrantes hispanos.

Esta decisión afecta directamente a quienes estaban acogidos estos mecanismos de parole humanitario, que permitían la entrada temporal a EE. UU. mientras se avanzaba en trámites de regularización migratoria, y ahora deberán buscar otras vías o enfrentar la salida antes de una fecha límite establecida por las autoridades.

Qué significa la cancelación de los programas

La medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina los programas de reunificación familiar que permitían a ciudadanos extranjeros ingresar y permanecer en Estados Unidos bajo un estatus temporal conocido como parole. La cancelación entrará en vigor el 14 de enero de 2026, salvo para aquellos beneficiarios que hayan presentado, antes del 15 de diciembre de 2025, una solicitud de ajuste de estatus mediante el Formulario I-485.

Familias hispanas enfrentan incertidumbre tras el fin de la reunificación familiar en EE. UU.

Según el comunicado oficial, estos programas serán descontinuados como parte de un intento de "terminar el abuso del proceso del parole" y regresar al sistema de revisión caso por caso para permisos migratorios, priorizando la seguridad nacional.

Países afectados por la cancelación de la reunificación familiar en EE. UU.

La cancelación de los programas de reunificación familiar impacta directamente a ciudadanos de varios países de América Latina y el Caribe que se beneficiaban de este mecanismo migratorio para ingresar o permanecer temporalmente en Estados Unidos bajo el estatus de parole.

Entre los países afectados se encuentran Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, cuyas familias ahora enfrentan mayor incertidumbre ante la eliminación de esta vía legal para la reunificación y regularización migratoria.