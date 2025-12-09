- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Frankfurt
- Inter vs Liverpool
- Alianza Lima vs Osasco
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: esta nueva política de USCIS perjudica el plazo de los solicitantes de EAD nuevos
USCIS sorprendiíó a la comunidad al implementar una nueva ley que limita la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) a un período de 18 meses.
¡Aviso importante! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impactó a la comunidad extranjera tras lanzar una nueva versión del Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido como el popular permiso de trabajo. Con esta drástica actualización se busca mejorar la gestión, pero también podría ocasionar notables consecuencias en los solicitantes. ¿Por qué?
PUEDES VER: MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
EE. UU.: la nueva política de USCIS que perjudica el plazo de los solicitantes de EAD nuevos
Según 'livemint.com' y otros medios, se informó que la reciente modificación en las políticas de inmigración de Estados Unidos tendrá un gran impacto en cierto grupo específico de inmigrantes, incluyendo a los que buscan obtener la residencia permanente en el país americano.
EE. UU.: la nueva política de USCIS que perjudica el plazo de los solicitantes de EAD nuevos.
Este sorpresivo cambio, que perjudica a quienes se encuentran en proceso de solicitud de la Green Card, ha generado preocupación entre los solicitantes. Desde el 5 de diciembre, USCIS limitó la duración de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) nuevos y renovados a un máximo de 18 meses.
Con ello, se conoció que, aquellos que hayan recibido un EAD antes de esta fecha establecida, conservarán la validez completa de su documento original; no obstante, al momento de solicitar una renovación, deberán ajustarse a la nueva normativa que establece este límite temporal, según un informe de Newsweek, entre otros portales.
¿Qué pasará con la estabilidad laboral de los solicitantes de la Green Card en EE. UU.?
Bajo este contexto, se difundió un informe de Business Insider, donde se expuso que los últimos cambios en la normativa podrían llevar a que los EAD sean renovados con mayor frecuencia. Esto conlleva la posibilidad de tasas adicionales por solicitudes, trámites burocráticos y un riesgo elevado de interrupciones laborales, especialmente si los tiempos de procesamiento del USCIS continúan siendo lentos.
Esta situación podría impactar de manera significativa la estabilidad laboral de quienes buscan obtener la Green Card. Para mitigar estos efectos, los solicitantes, especialmente aquellos que dependen de un EAD mientras su ajuste de estatus está en proceso, deben tomar ciertas precauciones:
- Es recomendable presentar las solicitudes de renovación de EAD con la mayor antelación posible, ya que USCIS permite hacerlo hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento.
- Se debe organizar todos los documentos necesarios, como el pasaporte, el aviso de recibo del formulario I-485 y el EAD actual, asegurándose de que los registros en USCIS sean correctos.
- Planificar financieramente para posibles renovaciones más frecuentes, dado que, al momento de la publicación, el costo de renovación puede alcanzar hasta 605 dólares, aunque existen tarifas reducidas para quienes están solicitando un ajuste de estatus.
- Se sugiere informar a los empleadores sobre estos cambios para facilitar el cumplimiento de las normas y asegurar la reverificación oportuna del formulario I-9.
- 1
ICE intensifica la BÚSQUEDA de una familia en Texas tras deportar a su hija que venía de visita
- 2
MUCHO CUIDADO con nueva estafa de llamadas de falsos empleados de Walmart: esto es lo que debes saber
- 3
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90