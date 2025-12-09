¡Aviso importante! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) impactó a la comunidad extranjera tras lanzar una nueva versión del Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido como el popular permiso de trabajo. Con esta drástica actualización se busca mejorar la gestión, pero también podría ocasionar notables consecuencias en los solicitantes. ¿Por qué?

EE. UU.: la nueva política de USCIS que perjudica el plazo de los solicitantes de EAD nuevos

Según 'livemint.com' y otros medios, se informó que la reciente modificación en las políticas de inmigración de Estados Unidos tendrá un gran impacto en cierto grupo específico de inmigrantes, incluyendo a los que buscan obtener la residencia permanente en el país americano.

Este sorpresivo cambio, que perjudica a quienes se encuentran en proceso de solicitud de la Green Card, ha generado preocupación entre los solicitantes. Desde el 5 de diciembre, USCIS limitó la duración de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) nuevos y renovados a un máximo de 18 meses.

Con ello, se conoció que, aquellos que hayan recibido un EAD antes de esta fecha establecida, conservarán la validez completa de su documento original; no obstante, al momento de solicitar una renovación, deberán ajustarse a la nueva normativa que establece este límite temporal, según un informe de Newsweek, entre otros portales.

¿Qué pasará con la estabilidad laboral de los solicitantes de la Green Card en EE. UU.?

Bajo este contexto, se difundió un informe de Business Insider, donde se expuso que los últimos cambios en la normativa podrían llevar a que los EAD sean renovados con mayor frecuencia. Esto conlleva la posibilidad de tasas adicionales por solicitudes, trámites burocráticos y un riesgo elevado de interrupciones laborales, especialmente si los tiempos de procesamiento del USCIS continúan siendo lentos.

Esta situación podría impactar de manera significativa la estabilidad laboral de quienes buscan obtener la Green Card. Para mitigar estos efectos, los solicitantes, especialmente aquellos que dependen de un EAD mientras su ajuste de estatus está en proceso, deben tomar ciertas precauciones: