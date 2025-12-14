ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: USCIS endurece requisitos de verificación con efecto inmediato

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha introducido de inmediato una política que cambia de manera significativa cómo se gestionan las fotografías de quienes solicitan beneficios migratorios. Esta actualización tiene un impacto directo en trámites importantes como la renovación de la Green Card, el ajuste de estatus y la naturalización, y busca principalmente aumentar la seguridad y prevenir el fraude de identidad.

La actualización fue anunciada inicialmente mediante una alerta informativa y, posteriormente, detallada en la guía oficial publicada en el sitio web de la agencia.

USCIS endurece requisitos de fotos para inmigrantes con efecto inmediato

Según USCIS, a partir de ahora solo se podrán reutilizar imágenes faciales tomadas en los tres años previos a la presentación de un nuevo formulario: "Con efecto inmediato, si su foto registrada en el USCIS tiene más de tres años al momento de presentar un nuevo formulario de inmigración, le programaremos una cita para tomarle una nueva foto", advirtió la agencia en su cuenta oficial en X.

Si la fotografía en los registros supera ese período, los solicitantes deberán esperar a ser citados para capturar una nueva imagen. Esta medida reemplaza las flexibilizaciones de hasta 10 años que se permitieron durante la pandemia de COVID-19, las cuales, según la agencia, incrementaron los riesgos para la verificación de identidad.

USCIS Inmigrantes

Solo fotos oficiales: termina el uso de imágenes autopresentadas

Otro cambio importante es que USCIS ya no aceptará fotografías enviadas por los propios solicitantes. Solo se permitirán fotos tomadas directamente por la agencia o por entidades autorizadas.

USCIS señaló que esta medida garantiza que "cada foto que se use en un documento seguro sea reciente, precisa y fiable", reforzando la protección contra el robo de identidad y el fraude documental.

¿Qué formularios requerirán una nueva fotografía obligatoria?

Aunque la política aplica a todas las solicitudes de beneficios migratorios, USCIS indicó que ciertos formularios requerirán obligatoriamente una nueva fotografía, independientemente de cuándo se haya tomado la anterior:

Formulario I-90: reemplazo de la tarjeta de residente permanente

Formulario N-600: solicitud de certificado de ciudadanía

Formulario I-485: ajuste de estatus

Formulario N-400: naturalización

La guía también aclara que la agencia mantiene la facultad discrecional de solicitar una foto nueva en otros casos, tomando en cuenta criterios como la edad del solicitante. USCIS enfatizó que estos ajustes están alineados con las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para modernizar los mecanismos de control y proteger la integridad del sistema migratorio estadounidense.