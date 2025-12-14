MALA NOTICIA desde Estados Unidos: Tom Homan realiza una FIRME PETICIÓN a inmigrantes sin estatus

La situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos sigue siendo motivo de controversia, tras las declaraciones del encargado de política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera". En un mensaje dirigido a los inmigrantes que se encuentran en el país sin un estatus legal, Homan solicitó de manera categórica que abandonen el territorio estadounidense y regresen a sus países de origen.

Tom Homan hace una firme petición a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

Según reporta la agencia EFE, Homan enfatizó: "Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país. Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer".

Las declaraciones fueron emitidas desde San Diego, cerca de la frontera con México, durante un acto en el que también participó Rodney S. Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tom Homan defiende la política migratoria de la administración de Trump

Durante la rueda de prensa frente al muro fronterizo, Homan hizo un balance de la gestión migratoria de la administración de Donald Trump hasta finales de 2025, calificando a la frontera estadounidense como "la frontera más segura de la historia de esta nación".

Además, Homan cuestionó la política de las llamadas "ciudades santuario", es decir, jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración para proteger a sus comunidades inmigrantes.

"Las ciudades santuario nos ralentizan… son menos eficientes y son peligrosas", afirmó Homan, señalando que estas políticas obstaculizan el trabajo de las agencias federales y representan un riesgo para la seguridad nacional.

Con estas declaraciones, la Casa Blanca refuerza su postura de mano dura frente a la inmigración irregular, advirtiendo a quienes permanecen en Estados Unidos sin documentos que su permanencia podría acarrear consecuencias legales inmediatas.

¿Cuántas personas ha deportado la administración Trump en 2025?

Según cifras oficiales, más de 600.000 inmigrantes han sido deportados en lo que va del año, mientras que otros 1,9 millones han abandonado el país de manera voluntaria, sumando un total de más de 2,5 millones de personas que han salido de Estados Unidos en 2025. "¡Un logro monumental!", señaló el Departamento de Seguridad Interna (DHS) en un comunicado.