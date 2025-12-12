Gente de Chicago molesta con Trump arma nacimiento del "Niño Jesús" perseguido por ICE en redada anti inmigrantes

El descontento con el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es tal en un grueso de la población de Illinois que en varios lugares del estado aprovecharon la temporada navideña para arma el nacimiento del Niño Jesús inspirándose en las redadas contra inmigrantes a modo de protesta, los cuales han generado polémica como debate en un sector de los Estados Unidos.

Un nacimiento para inmigrantes

Frente a una iglesia de Lake Street en Evanston podemos ver al niño Jesús está en un pesebre en la nieve, envuelto con una manta plateada de emergencia, con las muñecas atadas con bridas, mientras que María lleva puesta una máscara de gas, rodeada de soldados romanos con chalecos tácticos que llevan el nombre de ICE.

En un suburbio de Chicago, cerca a un centro de ICE vemos un nacimiento, pero sin los personajes principales. al costado un letrero que reza un mensaje provocador: "Debido a la actividad de ICE en nuestra comunidad, la Sagrada Familia se encentra escondida".

NBC News afirma que los creadores tiene la intención de hacer una llamado a la reflexión sobre el miedo a la separación y a la deportación de muchas familias que experimentan hoy presentando a Cristo y su familia como refugiados.

Posiciones opuestas con nacimiento

Este puesta en escena ha causado posiciones encontradas, sobre todo del mundo católico que, por lo general, se han mostrado en contra de usar la Navidad y el nacimiento de Cristo para enviar mensajes políticos. Por ejemplo, al arzobispo de Boston, Massachusetts (donde también se armó un nacimiento con características similares), Richard Henning, ordenó el desmontaje de la exhibición de este año.

Un portavoz de la diócesis de Massachusetts, dijo: "El pueblo de Dios tiene derecho a esperar que, cuando venga a la iglesia, encontrará oportunidades genuinas de oración y culto católico, no mensaje políticos divisivos".

Sin embargo, hay católicos organizados que piensen distinto a esta versión, como es CJ Doyle, director de la Liga de Acción Católica de Massachusetts: "Es un escándalo realmente grave para los católico, y creo que está jugando con fuego. El arzobispo puede destituirlo como párroco, suspenderlo del ministerio activo, incluso puede cerrar la parroquia y vender la propiedad sin que se dé cuenta".

Otras voces como la de Phil Mandeville, quien forma parte del consejo parroquial de Santa Susana y que, a su vez, coordina un comité de apoyo a refugiados compuesto por varias iglesias, argumentó que las relaciones de larga data hacen que la parroquia mantenga la exhibición. Este comité ha trabajado con unas 10 familias de refugiados desde 2019, dándole apoyo a encontrar vivienda, matrículas a la escuela, aprender inglés, conseguir trabajo.

"Solo para enfatizar la razón de todo esto: no es una farsa. Trabajamos a diario con refugiados. Pero la gente se molesta por un poco de yeso. Me importan más las personas que un pesebre. Entiendo lo que representa; no entiendo por qué a nadie le importan estos seres humanos (...) Miren el evangelio justo antes de la ejecución de Cristo: eso fue político. Siempre nos enseñaron: cuando no estés seguro de cómo actuar, pregúntate: '¿Qué haría Cristo?' Ahora lo estamos haciendo, y no parece cuadrar", dijo Mandeville.

Como sea que fuera, esta y otras exhibiciones similares en Illinois y Massachusetts están causando reacciones diversas y, para variar, polarizando aún más el ya de por si caldeado ambiente social que se vive en Estados Unidos desde hace varios, el mismo que parece no tener un fórmula para detener.