ALERTA inmigrantes con DMV en EE. UU.: estos son los importantes DOCUMENTOS que se presentan AHORA para registrar un auto
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California estableció una serie de requisitos para que los extranjeros registren un vehículo desde este mes.
¡Atención, extranjeros! Según las últimas regulaciones establecidas en California, EE. UU., los nuevos residentes del estado tendrán que tomar en cuenta importantes cambios en el registro de un vehículo. Vale mencionar que este nuevo procedimiento es aplicable tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses, quienes deben seguir las mismas directrices. A continuación, más detalles.
ALERTA inmigrantes con EAD: esta será tu situación en EE. UU. si sigues trabajando con el permiso laboral en trámite de renovación
DMV: estos son los documentos que se presentan ahora para registrar un auto en California
Recientemente, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) a, través de un documento oficial, 'La Nación' y otros medios informaron sobre lo que deben tomar en cuenta los nuevos residentes en California que deseen registrar un vehículo. A partir de ahora, deben tomar en cuenta estos documentos específicos:
DMV: conoce los documentos que se presentan ahora para registrar un auto en EE. UU.
- Un formulario REG 31 de Verificación del Vehículo, el cual debe ser completado por un empleado del DMV para que sea válido.
- Un Certificado de Emisiones (Smog Certificate), si aplica.
- El formulario REG 343 de Solicitud de Título o Registro.
- El título del vehículo de su país o estado de origen.
- Un comprobante de registro anterior y una prueba de seguro.
Vale mencionar que estos requisitos son aplicables tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes. Asimismo, el estado de California se distingue a otros por permitir que los extranjeros en situación irregular obtengan un permiso de conducir a través de la licencia AB 60, que solo exige demostrar la identidad y presentar una prueba de residencia en el estado.
Esta medida contrasta con la que tomaron otros estados como Florida y Texas, donde se han implementado pruebas de estatus legal en EE. UU. como condición para el registro de vehículos.
¿Es la misma documentación para vehículos de otro estado?
Bajo este contexto, es importante señalar que la documentación requerida para realizar trámites en el DMV de California es muy parecida para vehículos provenientes de otros estados de EE. UU. como de países extranjeros.
Sin embargo, al importar un auto desde el extranjero, es necesario cumplir previamente con las regulaciones establecidas por el gobierno federal de Estados Unidos. ¡A tomar en cuenta!
