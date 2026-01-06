ONP: ¿Cómo saber desde cuándo me toca cobrar la pensión en este enero 2026? Este es el cronograma completo del mes

El depósito de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es una de las principales preocupaciones para miles de pensionistas en todo el país, mucho más ahora con el inicio de enero de 2026, pues muchos beneficiarios buscan información clara y oportuna para saber desde qué fecha pueden cobrar su pensión, cómo se organiza el cronograma de pagos y más información clave para el proceso.

Como se conoce, la ONP establece un cronograma mensual que permite organizar los pagos de manera ordenada y evitar aglomeraciones en agencias bancarias y puntos de atención. Este calendario se basa en el apellido paterno del pensionista, distribuyendo los cobros en varios días consecutivos

Pensionistas se alistan para percibir sus pagos durante los primeros días de enero 2026 / FOTO: Banco de la Nación

Para el mes en curso, la ONP ya ha definido el inicio del pago de pensiones, por lo que es importante que los pensionistas y sus familias estén atentos a la fecha oficial de arranque y al grupo de apellidos que cobran primero. A continuación, te dejamos los datos que debes conocer en relación a cuándo te corresponde cobrar y qué pensionistas serán los primeros en recibir su pensión.

¿Desde cuándo empiezan los pagos de la ONP en enero de 2026?

Los pagos de pensiones de la ONP correspondientes a enero de 2026 empiezan el próximo lunes 12 de enero de 2026. Esta fecha marca el inicio oficial del cronograma mensual de pagos para los pensionistas del sistema nacional de pensiones.

Como ocurre habitualmente, el proceso se desarrolla de forma escalonada a lo largo de varios días, lo que permite una atención más ordenada tanto en bancos como en otros canales de pago habilitados.

¿Qué pensionistas cobran primero según el cronograma?

En el inicio del pago de enero de 2026, los primeros pensionistas en cobrar serán aquellos cuyo apellido paterno comienza con las letras A hasta la C. Este grupo podrá acercarse a cobrar su pensión desde el lunes 12 de enero de 2026, de acuerdo con el calendario establecido.

En los días siguientes, la ONP continuará con el pago progresivo para los demás pensionistas, siguiendo el orden alfabético del apellido paterno, hasta completar el total de beneficiarios.

¿Cómo saber exactamente cuándo te corresponde cobrar tu pensión?

Si quieres confirmar los datos sobre ONP y averiguar qué día te toca percibir el dinero de la pensión, AQUÍ te dejamos algunas recomendaciones que debes tener en cuenta: