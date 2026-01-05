Jubilados de la ONP cobrarán aumento de 100 soles en su pensión 2026: beneficiarios, requisitos y fecha

El Gobierno peruano, mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, dispuso un incremento de hasta S/ 100 en las pensiones de jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), regulado por el Decreto Ley N.º 19990. Por lo que los jubilados afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) accederán a este beneficio desde este año 2026.

Se destaca que el Poder Ejecutivo autorizó el incremento del monto máximo de las pensiones a S/ 1.000, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los jubilados, quienes deben cumplir ciertos requisitos, pero no hacer trámites adicionales para estar incluidos en los beneficiarios.

¿Qué requisitos cumplir para acceder al incremento de pensión de 100 soles?

Los pensionistas que accederán al incremento de 100 soles, son aquellos con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025. Además, el incremento está dirigido únicamente a quienes reciben menos de S/1.000 al mes, dado que ese monto continúa siendo el tope máximo establecido por el régimen.

En el caso específico de los jubilados por edad, deben acreditar al menos 20 años de aportes al SNP para ser incluidos en este reajuste. Mientras que los pensionistas que ya accedieron a un aumento anterior en virtud de la Ley N.º 32123, se les entregará la diferencia correspondiente hasta alcanzar el beneficio total establecido.

Los jubilados a la ONP accederán a un incremento de 100 soles en el monto que reciben mensualmente por pensión.

¿En qué fecha se pagará el nuevo monto a jubilados ONP?

El nuevo monto de pensión con el aumento de S/ 100 para los jubilados de la ONP se aplicará desde enero de 2026, pero el pago con ese reajuste se hará efectivo a partir de febrero de 2026, porque la planilla de enero ya está cerrada. Es importante destacar que el depósito del incremento se realizará automáticamente junto con el pago de pensiones de febrero, sin que los jubilados tengan que hacer trámites adicionales.