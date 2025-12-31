Se confirmó aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: ¿Para quiénes aplica?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó una medida esperada por miles de jubilados del país, y se trata del incremento de S/100 en las pensiones que administra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el cual entrará en vigencia a partir de enero de 2026.

Esta decisión representa un paso importante dentro de la política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), especialmente en un contexto de alza del costo de vida y mayor presión sobre los ingresos familiares.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y tiene como objetivo fortalecer el poder adquisitivo de los jubilados del SNP, permitiéndoles afrontar con mayor solvencia gastos básicos como alimentación, salud, servicios y medicamentos.

Este aumento se aplicará de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales, y será incorporado directamente en la pensión mensual que se paga desde el primer mes del año 2026.

¿A quiénes aplica el aumento de S/100 de la ONP?

El incremento anunciado por el MEF aplica exclusivamente a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP. En concreto, los beneficiarios son:

Jubilados que perciben pensión bajo el Decreto Ley N.º 19990, el régimen más amplio del SNP.

Pensionistas por jubilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, siempre que estén comprendidos dentro del sistema administrado por la ONP.

Beneficiarios que ya reciben una pensión mensual vigente hasta diciembre de 2025.

Es importante precisar que el aumento no está condicionado a nuevos aportes ni a la edad del pensionista, sino que se aplica como una mejora general al monto de pensión reconocido dentro del sistema público previsional.

¿Cuál será el nuevo monto máximo de pensión con este incremento?

Con la entrada en vigencia del aumento de S/100 desde enero de 2026, el monto máximo de pensión que se podrá recibir en la ONP se eleva a S/1,125 mensuales.

Esto significa que:

Los pensionistas que actualmente reciben el tope máximo de S/1,025 pasarán automáticamente a percibir S/1,125.

Quienes reciben montos menores también verán reflejado el incremento, respetando los límites establecidos por la normativa del SNP.

Este ajuste busca actualizar parcialmente las pensiones frente al aumento del costo de vida, considerando que el monto máximo del sistema público se había mantenido sin cambios durante varios años.

El MEF destacó que esta decisión se enmarca dentro de una política de sostenibilidad fiscal responsable, que busca equilibrar el apoyo social a los pensionistas con la estabilidad de las finanzas públicas.