Nuevo proyecto de retiro ONP de hasta 4 UIT: ¿quiénes serían los beneficiarios y cómo se realizaría el desembolso?

Tras hacerse realidad el retiro de la AFP en este 2025, diversos congresistas han presentado sus proyectos de ley que proponen el desembolso de hasta 4 UIT para los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En este marco, se suma una nueva iniciativa por parte del parlamentario, Américo Gonza Castillo.

Nuevo proyecto de ley sobre el retiro ONP 2025 de hasta 4 UIT

En noviembre, el congresista Américo Gonza Castillo presentó el Proyecto de Ley N.º 13271/2025-CR. Esta propuesta faculta el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con esta reciente propuesta, se suman seis proyectos en este año 2025.

Proyecto de ley para retiro de hasta 4 UIT para los aportantes ONP.

En la norma se menciona que los potenciales beneficiarios serían todos los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) sin excepción alguna. Asimismo, se precisa que el desembolso de los fondos ONP se realizaría de manera voluntaria, del mismo modo que la AFP.

Respecto al procedimiento de pago, el proyecto de ley menciona que el abono se llevaría a cabo en 4 armadas, pero que el primer desembolso no podrá exceder los 15 días posteriores a la publicación del procedimiento. Esta iniciativa legislativa, al igual que las otras, siguen esperando que sean evaluadas en el Pleno.

¿Cuándo aprobarán el retiro de la ONP?

En 2025 se han presentado diversos proyectos de ley en el Congreso de la República del Perú que plantean permitir un retiro voluntario de los aportes al ONP; sin embargo, hasta el momento, ninguna de las iniciativas ha sido aprobada en el Pleno, por lo que no se estima una fecha aproximada.

Las comisiones encargadas, como la de Economía, aún no logran un consenso, y por lo tanto no hay dictamen aprobado que permita pasar al siguiente paso. Además, expertos han señalado que retirar fondos de la ONP podría contravenir normas constitucionales, ya que el sistema público no se basa en cuentas individuales, como en AFP.