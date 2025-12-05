Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

Este 2025 el proceso de Ascenso Docente ha concentrado la expectativa de miles de maestros de todo el país que buscan mejorar su escala magisterial dentro de la Carrera Pública Magisterial (CPM). Después de varias fases preparatorias , inscripción, verificación de datos y asignación de locales, decenas de miles de docentes participaron en la Prueba Nacional 2025 realizada el pasado domingo 23 de noviembre.

La Prueba Nacional consistió en un cuestionario de 60 preguntas con duración de 3 horas, diseñado para evaluar los conocimientos pedagógicos, disciplinares y didácticos de los docentes postulantes.

Resultados Ascenso Docente 2025 se publican este 5 de diciembre / FOTO: Difusión

Luego de ese examen, llega un momento clave, y es que este viernes 5 de diciembre de 2025, el Minedu publicará la lista de postulantes clasificados, es decir, quienes aprobaron. Este anuncio marcará el comienzo de la siguiente etapa del concurso, que pondrá en marcha los trámites de reclamos, evaluación descentralizada y, para quienes califiquen, su ascenso de escala. Conoce los detalles a continuación.

¿Qué resultados se publican el 5 de diciembre?

El 5 de diciembre se divulgará la relación de postulantes que aprobaron la Prueba Nacional 2025. Este listado mostrará los nombres (o códigos de postulación) de los maestros que cumplieron con los puntajes mínimos exigidos según la escala magisterial postulada.

Solo quienes aparezcan en esta lista, es decir, los clasificados, podrán pasar a la etapa siguiente que es la evaluación descentralizada y demás trámites administrativos.

Cronograma tras la publicación

Presentación de reclamos por puntaje de la Prueba Nacional: del 06 de diciembre al 12 de diciembre.

Resolución de reclamos sobre puntaje: del 10 de diciembre al 18 de diciembre .

. Publicación de resultados definitivos de la Prueba Nacional: 18 de diciembre.

Calendario de la Etapa Descentralizada 2025-2026

Según el cronograma oficial divulgado por Minedu:

Actualización del legajo personal ante DRE / UGEL: 10 al 22 de diciembre de 2025

Solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados: 5 al 15 de enero de 2026

Acreditación de bonificación por discapacidad (si corresponde): 5 al 15 de enero de 2026

Verificación de requisitos, evaluación de Trayectoria Profesional, ingreso de resultados: 6 al 21 de enero de 2026

Publicación de resultados preliminares de la Etapa Descentralizada: 23 de enero de 2026

Periodo de reclamos sobre resultados descentralizados: 26 al 29 de enero de 2026

Resolución de reclamos, ajustes y emisión de actas finales: 26 al 30 de enero de 2026

Publicación de resultados definitivos finales de la Etapa Descentralizada: 3 de febrero de 2026

¿Qué significa este anuncio para los docentes?

Quienes resulten clasificados el 5 de diciembre tendrán la oportunidad de avanzar a la evaluación descentralizada, un paso crucial para formalizar su ascenso. Si no estás conforme con tu puntaje de la Prueba Nacional, tendrás entre 6 y 12 de diciembre para presentar un reclamo.