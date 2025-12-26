Sedapal anuncia corte de agua este sábado 27 de diciembre: distrito afectado y horarios

Este sábado 27 de diciembre de 2025, diversos vecinos del distrito de Puente Piedra enfrentan una interrupción programada del servicio de agua potable, según informó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La medida forma parte de las labores habituales de mantenimiento y limpieza de infraestructura que la entidad estatal realiza periódicamente.

Durante este periodo, cientos de familias en varias zonas del norte de la capital deberán tomar previsiones con anticipación para contar con suficiente agua ante la suspensión temporal del servicio, que se extenderá durante varias horas a lo largo del día.

Horario del corte de agua

Sedapal confirmó que la suspensión del servicio en Puente Piedra se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. Esta interrupción representa un total de ocho horas sin acceso al agua potable en las zonas programadas dentro del distrito.

La empresa estatal detalló que el corte se debe a trabajos de limpieza de reservorios, acciones necesarias para garantizar un adecuado almacenamiento y distribución del agua en los hogares de la zona.

Áreas afectadas en Puente Piedra

Las zonas que se verán afectadas por esta suspensión del servicio de agua potable incluyen varios asentamientos humanos y asociaciones dentro del Sector 392 de Puente Piedra, entre ellas:

A.H. La Libertad

A.H. 6 de Abril

A.H. Lomas de Zapallal Sector C

A.H. Lomas de Zapallal Sector D

A.H. Proyecto Integral Zapallal Alto

Asoc. Viv. Lomas de Cerro Verde Ampliación

A.H. Brisas del Norte

A.H. Buenos Aires

A.H. La Florida

A.H. Los Girasoles

A.H. Hijos de Lamud II

A.H. Hijos de Luya II etapa

A.H. Keiko Sofía

A.H. Lomas de Zapallal Sector B

A.H. Nuevo Progreso

Estas zonas deberán prepararse para la ausencia del servicio durante la franja establecida, tomando medidas como almacenar agua con anticipación y priorizar su uso en actividades esenciales.

Recomendaciones

Ante este corte programado, Sedapal recomendó a los vecinos de las áreas afectadas mantener reservas de agua para cubrir necesidades básicas como higiene, preparación de alimentos y consumo, durante las horas sin servicio.

Además, la entidad instó a la población a estar atentos a los canales oficiales de comunicación y, en caso de que el servicio no se restablezca dentro del horario previsto, comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000, proporcionando el número de suministro domiciliario para recibir información o realizar reclamos.