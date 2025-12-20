- Hoy:
Corte de agua en Puente Piedra este lunes 22 de diciembre: más de 30 zonas no tendrán servicio
Sedapal anunció corte de agua en Puente Piedra este lunes 22 de diciembre y AQUÍ podrás revisar el listado de zonas que serán afectadas, así como los horarios.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció, mediante sus plataformas oficiales, que este lunes 22 de diciembre se realizará un corte masivo en diversas zonas de Puente Piedra. Esta medida se debe a que personal de la compañía realizará trabajos de limpieza de reservorio.
Sedapal precisó que un total de 37 zonas en Puente Piedra se verán afectadas por la medida de la suspensión del servicio de agua potable. Le brindamos más detalles a continuación, para que verifique si su domicilio está dentro de la lista y con la finalidad, de que tomes sus debidas precauciones.
Sedapal confirma corte de agua en Puente Piedra este lunes 22 de diciembre
Este lunes 22 de diciembre, no habrá agua en las siguientes áreas del distrito de Lima Norte. El horario de corte es de 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.:
- A.H. Brisas de Puente Piedra
- AH. Chavinillo, AH. Tiwinza
- AH. Villa Escudero
- Agrup. Poblacional Monte Sinaí
- APV Alameda de Copacabana
- I etapa, APV Los Crisantemos
- Asoc Prop. de Viv. Las Orquídeas I y II etapa
- Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana
- Asoc. Prop. Sol de Copacabana
- Asoc. Residencial El Paraíso del Norte
- Asoc. Viv. Bello Horizonte del Norte
- Asoc. Viv. Las Flores de Copacabana
- Asoc. Viv. Raúl Chun de Copacabana
- Asoc. Viv. Santa Fe de Copacabana II etapa
- Asoc. Viv. Sol de Santa Fe
- Asoc. Viv. El Manantial de Puente Piedra
- Asoc. Viv. Las Torres de Cañaveral
- Asoc. La Florida de Copacabana
- Asoc. Fundo Las Flores
- Asoc. Fundo Pampa Libre
- Asoc. Los Huertos de La Libertad
- Asoc. La Victoria de Copacabana
- Asoc. Lote Semi Rústica Chillón
- Asoc. El Porvenir
- Asoc. Pro Vivienda La Alameda de Copacabana
- Asoc. Pro Residencial Raul Chuchun de Copacabana
- Asoc. de Prop. Tarapacá
- Asoc. Sol de Copacabana
- Asoc. Vi. Leoncio Prado Oeste Zapallal
- Leoncio Prado
- C. P. El Porvenir Cercado
- Coop. Copacabana
- Coop. Gallinazos Parcela 76
- P.J. Manuel González Prada
- P.J. Los Gramadales
- Pueblo Viejo Buen Progreso
- Urb. Las Vegas.
Revisa las zonas que sufrirán corte de agua de Sedapal este lunes 22 de diciembre.
Recomendaciones por corte de agua
Ante un corte de agua, es importante tomar algunas medidas para reducir el impacto en las actividades diarias. Una de las principales recomendaciones es almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y bien tapados.
Durante el periodo de suspensión del servicio, se sugiere hacer un uso responsable del agua almacenada, evitando desperdicios. Prioriza acciones esenciales como el lavado de manos, la limpieza mínima de utensilios y la hidratación.
