Corte de agua en Puente Piedra este lunes 22 de diciembre: más de 30 zonas no tendrán servicio

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció, mediante sus plataformas oficiales, que este lunes 22 de diciembre se realizará un corte masivo en diversas zonas de Puente Piedra. Esta medida se debe a que personal de la compañía realizará trabajos de limpieza de reservorio.

Sedapal precisó que un total de 37 zonas en Puente Piedra se verán afectadas por la medida de la suspensión del servicio de agua potable. Le brindamos más detalles a continuación, para que verifique si su domicilio está dentro de la lista y con la finalidad, de que tomes sus debidas precauciones.

Sedapal confirma corte de agua en Puente Piedra este lunes 22 de diciembre

Este lunes 22 de diciembre, no habrá agua en las siguientes áreas del distrito de Lima Norte. El horario de corte es de 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.:

A.H. Brisas de Puente Piedra

AH. Chavinillo, AH. Tiwinza

AH. Villa Escudero

Agrup. Poblacional Monte Sinaí

APV Alameda de Copacabana

I etapa, APV Los Crisantemos

Asoc Prop. de Viv. Las Orquídeas I y II etapa

Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana

Asoc. Prop. Sol de Copacabana

Asoc. Residencial El Paraíso del Norte

Asoc. Viv. Bello Horizonte del Norte

Asoc. Viv. Las Flores de Copacabana

Asoc. Viv. Raúl Chun de Copacabana

Asoc. Viv. Santa Fe de Copacabana II etapa

Asoc. Viv. Sol de Santa Fe

Asoc. Viv. El Manantial de Puente Piedra

Asoc. Viv. Las Torres de Cañaveral

Asoc. La Florida de Copacabana

Asoc. Fundo Las Flores

Asoc. Fundo Pampa Libre

Asoc. Los Huertos de La Libertad

Asoc. La Victoria de Copacabana

Asoc. Lote Semi Rústica Chillón

Asoc. El Porvenir

Asoc. Pro Vivienda La Alameda de Copacabana

Asoc. Pro Residencial Raul Chuchun de Copacabana

Asoc. de Prop. Tarapacá

Asoc. Sol de Copacabana

Asoc. Vi. Leoncio Prado Oeste Zapallal

Leoncio Prado

C. P. El Porvenir Cercado

Coop. Copacabana

Coop. Gallinazos Parcela 76

P.J. Manuel González Prada

P.J. Los Gramadales

Pueblo Viejo Buen Progreso

Urb. Las Vegas.

Recomendaciones por corte de agua

Ante un corte de agua, es importante tomar algunas medidas para reducir el impacto en las actividades diarias. Una de las principales recomendaciones es almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y bien tapados.

Durante el periodo de suspensión del servicio, se sugiere hacer un uso responsable del agua almacenada, evitando desperdicios. Prioriza acciones esenciales como el lavado de manos, la limpieza mínima de utensilios y la hidratación.